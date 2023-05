SEA Games 32: Cô gái vàng karate Công an nhân dân xúc động khi lần thứ hai có HCV

Ngọc Trâm đã có tấm HCV lần thứ hai trong sự nghiệp khi dự SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

“Năm nay là lần thứ hai trong sự nghiệp, tôi được dự SEA Games. Thật may mắn, tôi tiếp tục giành được HCV và xin gởi thành tích này tới với những người hâm mộ karate Việt Nam nói chung và karate Công an nhân dân nói riêng. Kết quả rất đáng trân trọng với tôi cũng như thể thao Công an nhân dân, nơi tôi đang khoác áo”, Ngọc Trâm thoáng sụt sùi sau khi lên bục nhận giải cùng đồng đội để có HCV kata đồng đội nữ tại SEA Games 32 ở chiều 6-5.

Thật hữu duyên, nữ võ sĩ nhỏ bé này lại một lần nữa là tuyển thủ giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Công an nhân dân tại SEA Games qua đó đóng góp vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Năm ngoái tại SEA Games 31, Ngọc Trâm đã tham dự nội dung đồng đội kata nữ và cũng giành HCV. Kết quả trên là tấm HCV duy nhất của thể thao Công an nhân dân tại SEA Games 31. Bây giờ, trong lần thứ hai làm nên điều quan trọng này, Trâm bảo rằng mình rất trân trọng những người thầy của đội tuyển karate Việt Nam cũng như những người thầy tại đơn vị đang khoác áo.

Ngay từ năm 4 tuổi, cô bé Ngọc Trâm ở khu Long Biên (Hà Nội) đã mê thể thao và nằng nặc xin bố mẹ cho đi tập. Chính Trâm bảo rằng “tôi đã bảo bố mẹ là yên tâm cứ cho con đi tập võ, con thích võ thuật và chắc chắn gia đình sẽ không phải nuôi con đâu”. Chiều lòng con gái, bố mẹ Ngọc Trâm cũng gật đầu. “Tính tới bây giờ, tôi có khoảng 13 năm tập và thi đấu thể thao với võ karate. Con gái tập võ là không dễ nhưng nhớ lúc đầu tôi ở lớp học thấy mọi người tập mình xem thấy thích rồi cứ thế đam mê”, Ngọc Trâm nhớ lại.

Ở 13 năm của sự nghiệp tính tới lúc này, Ngọc Trâm chỉ tập luyện võ karate chứ không thay đổi môn nào khác bởi cô có quan điểm chỉ quyết tâm cho một thứ mình thấy chuyên nhất. Ngày đầu vào tập, Trâm đã được làm quen với kata và kumite (đối kháng) nhưng về sau, cô đã được chuyển hẳn qua biểu diễn bởi các HLV có thể thấy được khả năng của cô. “Tôi thấy ở mình có một chút hiệu quả đó là sự nhanh nhạy vì thế khi đi bài trong tổ 3 người, mình có sự phối hợp tốt với các đàn chị (VĐV Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương)”, Ngọc Trâm rất tốn nhìn nhận.

Bài biểu diễn mà Ngọc Trâm cùng hai đồng đội còn lại đạt được điểm cao nhất của các trọng tài để giành HCV kata đồng đội nữ tại SEA Games 32 cũng giống bài biểu diễn họ từng thực hiện ở chung kết SEA Games 31. Tuy nhiên, người làm chuyên môn mới thấy có những khác biệt đó là các kỹ thuật chân và tốc độ thay đổi. Chính thế, cả ba người đã phải tập luyện khá nhiều về thể lực để có sự phối hợp này. Ngọc Trâm cho biết, đấu trường SEA Games đã là nơi để mình học hỏi tích lũy và xa hơn, cô cũng kỳ vọng mình sẽ có một cơ hội giành thành tích tại các đấu trường châu Á hoặc quốc tế.

Ngọc Trâm và đồng đội giành được HCV kata đồng đội nữ karate tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi cũng có ước mơ đó là phát triển sự nghiệp hoàn thiện hơn và cũng là một sự tự hào cho riêng mình”, Ngọc Trâm nói thêm. Ngay sau khi giành được thành tích, và sau khi cho mẫu thử kiểm tra doping, Ngọc Trâm không quên nhắn tin về nhà để chung vui cùng người thân. Ngay tại nhà thi đấu của môn karate, đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân – thượng tá Nguyễn Xuân Hải đã động viên và chúc mừng thành tích của võ sĩ này.

“Ở bài biểu diễn cá nhân, Nguyễn Thị Phương đã không có được kết quả HCV. Đây là điều đáng tiếc nhưng kết quả thi đấu cũng công bằng. Tới bài biểu diễn đồng đội ngay sau đó, chúng tôi đã rất lo lắng nhưng các em đã làm được kết quả vô địch. Thành tích thi đấu của các tuyển thủ nữ kata ở SEA Games 32 là đáng trân trọng và chúng tôi ghi nhận nỗ lực cao nhất của từng em”, HLV Nguyễn Hoàng Ngân của tổ kata nữ karate Việt Nam bày tỏ.