Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về chính sách tiền lương

Chính phủ đang xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 ban hành nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập chiều 21/10, khi các đại biểu thảo luận tại tổ về các dự án luật sửa đổi liên quan đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật hiện nay là phải khơi thông các điểm nghẽn, tập trung cho kiến tạo và phát triển. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Thu Giang

Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng cho biết đợt sửa đổi lần này chủ yếu nhằm giải quyết một số vấn đề trước mắt, trong đó có mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường lao động và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Một nội dung được các đại biểu quan tâm là quy định về nguyên tắc bổ sung đầu tư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thảo luận kỹ và thống nhất lấy mục tiêu bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả và bảo đảm nguồn chi trả đúng hạn theo yêu cầu của quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân làm gốc.

Về định hướng dài hạn, Chính phủ đang xây dựng Đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 để xem xét ban hành nghị quyết mới đối với chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW trước đây.

Theo Phó Thủ tướng, khi có nghị quyết mới, Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được nghiên cứu sửa đổi căn bản, toàn diện hơn.

Đối với Luật Việc làm, Phó Thủ tướng cho biết, một trong những trọng tâm sửa đổi là cắt giảm các giấy phép không cần thiết, đồng thời rà soát quy định về cho thuê lại lao động và hoạt động dịch vụ việc làm.

Phó Thủ tướng lưu ý việc đơn giản hóa điều kiện, thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Trước những diễn biến ngày càng đa dạng, linh hoạt của thị trường lao động, cần có công cụ quản lý đủ cụ thể để tăng cường hậu kiểm, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Những nội dung cần quy định chi tiết sẽ được giao Chính phủ hướng dẫn, bảo đảm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động của thị trường, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.