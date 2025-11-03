Sẽ sớm có khả năng phóng 12 siêu ngư lôi Poseidon cùng lúc?

Mới đây vào ngày 1 tháng 11, lễ hạ thủy tàu ngầm chuyên dụng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Khabarovsk thuộc Dự án 09851 đã diễn ra tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, vùng Arkhangelsk.

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm mới hạ thủy này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ của Hải quân Nga bằng cách "sử dụng vũ khí dưới nước hiện đại, bao gồm hệ thống robot cho nhiều mục đích khác nhau", đảm bảo an ninh biên giới biển của Nga cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia tại nhiều khu vực trên đại dương.

Đáng chú ý, Khabarovsk là tàu ngầm thứ hai mang theo phương tiện dưới nước không người lái 2M39 Poseidon (NATO định danh Kanyon, trước đây gọi là Status-6).

Poseidon là một tàu ngầm chiến lược không người lái chạy bằng năng lượng nguyên tử, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Sự kiện này cho thấy Hải quân Nga sẽ sớm đủ khả năng phóng cùng lúc 12 siêu ngư lôi Poseidon, nếu cần thiết - 6 quả từ mỗi tàu ngầm Dự án 09851.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Dự án 09851 trong lễ hạ thủy.

Phương tiện chuyên dụng đầu tiên mang ngư lôi Poseidon là tàu ngầm Dự án 09852 BS-329 Belgorod, hiện đang đóng tại Severodvinsk. Sau khi hoàn tất thử nghiệm và đưa vào biên chế, chiếc Khabarovsk có thể sẽ được triển khai đến Thái Bình Dương.

Cần lưu ý rằng, không giống như Belgorod, được chế tạo dựa trên thân tàu ngầm hạt nhân chiến lược Antey hiện có thuộc Dự án 949A, chiếc Khabarovsk được thiết kế hoàn toàn mới.

Kích thước của Khabarovsk khá khiêm tốn so với các tàu ngầm Borei-A thuộc Dự án 955A và Antey thuộc Dự án 949A, khi nó chỉ tương đương với tàu ngầm hạt nhân đa năng Yasen-M thuộc Dự án 885M.