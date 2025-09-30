"Sẽ không có ai bảo vệ họ": Nga cảnh cáo Mỹ trước đề xuất gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Trong buổi họp báo Chủ nhật (28/9) của Fox News, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Phó Tổng thống JD Vance nói thêm rằng chính quyền đang cân nhắc việc triển khai tên lửa Tomahawk.

"Chúng tôi chắc chắn đang xem xét một số yêu cầu từ phía châu Âu", Vance nói. "Tổng thống sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng."

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và ông vẫn thận trọng với việc leo thang xung đột Ukraine thành một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km - đủ xa để tấn công Moscow và phần lớn lãnh thổ Nga ở châu Âu nếu được phóng từ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo các quan chức Điện Kremlin tuần trước rằng họ nên "biết hầm trú bom ở đâu".

Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ tên lửa Tomahawk có thể được cung cấp bằng cách nào hoặc thông qua quốc gia nào. Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Washington bán chúng cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển giao cho Ukraine.

Nga cảnh cáo Mỹ

Đối với Điện Kremlin, rủi ro leo thang khi Mỹ tham gia là rất rõ ràng.

"Câu hỏi là: Ai có thể phóng những tên lửa này...? Chỉ có người Ukraine mới có thể phóng chúng, hay binh lính Mỹ phải làm điều đó?", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên khi được hỏi về phát biểu của Phó tổng thống Vance.

"Ai là người quyết định mục tiêu của những tên lửa này? Phía Mỹ hay chính người Ukraine?", ông Peskov nói thêm, đồng thời cho biết "cần phải có một phân tích rất sâu".

Reuters cho hay, Tổng thống Vladimir Putin trước đây đã cảnh báo rằng Nga có quyền tấn công vào các cơ sở quân sự ở những quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của họ để tấn công Nga.

Andrei Kartapolov, người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, nói với hãng tin Mayak rằng bất kỳ chuyên gia quân sự Mỹ nào giúp Ukraine phóng tên lửa Tomahawk vào Nga đều sẽ trở thành mục tiêu của Moscow.

"Và sẽ không có ai bảo vệ họ. Không phải '[Tổng thống] Trump, không phải Kellogg, hay bất kỳ ai khác", ông nói.

Moscow: Không có lợi cho Ukraine

Ông Kremlin Peskov cũng cho biết bất kỳ việc sử dụng tên lửa Tomahawk sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc xung đột.

"Ngay cả khi điều này xảy ra, cũng không có giải pháp nào có thể thay đổi tình hình hiện tại của chính quyền Kiev... Và dù là tên lửa Tomahawk hay các loại tên lửa khác, chúng cũng không thể thay đổi được tình hình", ông Peskov nói, ám chỉ đến những bước tiến chậm nhưng chắc mà lực lượng Nga đang đạt được ở miền đông Ukraine.

(Theo Fox news, Reuters)