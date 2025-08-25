Sẽ có đối tượng lao động được trợ cấp tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản, tương đương gần 59 triệu đồng/năm?

Ngày 2/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết 218 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Tại Điều 18 dự thảo Nghị định thực hiện Nghị quyết 218 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, Bộ Giáo dục đề xuất về chính sách thu hút tuyển dụng đối với giáo viên mầm non và hỗ trợ đối với nhân viên cấp học mầm non.

Điều kiện hưởng chính sách

- Giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3-5 tuổi đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm.

- Nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi mà trong tháng có từ 15 ngày/tháng trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc.

Mức hưởng chính sách

- Giáo viên mầm non được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản.

- Nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Như vậy, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 có thể được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản.

Tức là mức nhận trợ cấp một lần tối thiểu bằng hệ số lương 2,1 x 12 tháng x 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở hiện hành theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP) = 58.968.000 đồng.

Tuy nhiên, giáo viên mầm non tuyển mới theo đề xuất trên phải cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm và thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3-5 tuổi đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Ngoài chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo này còn có các chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ.

Đồng thời, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện khó khăn, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất; bảo đảm đến năm 2030 có 100% trường mầm non công lập ở các khu vực này, với 1 phòng học/lớp mẫu giáo.

Cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực I, II, III, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo có trẻ từ 3-5 tuổi bán trú có thể được hỗ trợ tiền mua đồ dùng, học liệu học tập, đồ dùng cá nhân với mức kinh phí 1.350.000 đồng/trẻ/năm học.

Các cơ sở có thể được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ từ 3-5 tuổi bán trú với định mức 5KW điện/tháng/trẻ và 1m3 nước/tháng/trẻ; được hỗ trợ kinh phí trông trưa đối với trẻ.

Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ được tính trên số lượng trẻ từ 3-5 tuổi ăn bán trú, tối thiểu 3,9 triệu đồng/tháng/45 trẻ.

Hỗ trợ chi phí cho trẻ từ 3-5 tuổi đang học tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng hợp pháp đang làm việc tại khu công nghiệp. Mức hỗ trợ chi phí học tập là 150 nghìn đồng/tháng, mức hỗ trợ tiền ăn trưa là 360.000 đồng/tháng.