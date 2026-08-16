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Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ ngay trong tháng này

Dương Tâm
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Ngày 31/8 tới đây, những quy định về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực.

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﻿Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, tại Điều 16, Chương II của Nghị định 281 quy định phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai.

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Bên cạnh đó, hạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai.

Tuy nhiên, đối với tổ chức, mức phạt được áp dụng bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tương ứng từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

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