Scandal hào môn đang nóng: Thiếu gia số 1 showbiz và bạn gái tài phiệt kém 21 tuổi bị vợ chồng anh trai giăng bẫy hòng cướp sạch tài sản

Sáng 28/5, tờ 163 đưa tin, nam ca sĩ hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin) được cho là đang xảy ra bất hòa dữ dội với vợ chồng anh trai. Theo đó, vợ chồng anh trai bị tố giăng bẫy ly gián Lâm Tuấn Kiệt và bạn gái - thiên kim tiểu thư Thất Thất để cặp đôi này “tan đàn xẻ nghé”. Nguồn tin cho biết thêm, việc anh trai - chị dâu muốn Lâm Tuấn Kiệt đổ vỡ với người yêu kém 21 tuổi là để anh không có con cái nối dõi tông đường, sau đó vợ chồng anh trai sẽ thuận lợi chiếm sạch tài sản của nam ca sĩ này.

Còn nhớ ngay sau khi Lâm Tuấn Kiệt công khai hẹn hò Thất Thất, trên các diễn đàn trực tuyến bỗng xuất hiện 1 nhân vật tự nhận là bạn học đã đăng đàn bóc phốt nàng tiểu thư nhà tài phiệt này dữ dội. Tới nay, chị dâu Lâm Tuấn Kiệt cùng bạn thân của người phụ nữ này hiện đang bị tố là những kẻ đứng sau màn bóc phốt nói trên. Cụ thể, công chúng nghi ngờ chị dâu Lâm Tuấn Kiệt đã đóng giả làm bạn học của Thất Thất rồi tung loạt bài viết bôi nhọ ác ý, xuất phát từ việc văn phong trong những bài bóc phốt này rất giống với cách hành văn thường ngày của chị dâu nam ca sĩ họ Lâm. Chưa hết, vợ chồng anh trai còn bị tố là những người đứng đằng sau loạt bài viết công kích ác ý nhắm vào Lâm Tuấn Kiệt và bạn gái thiên kim tiểu thư kém 21 tuổi.

Giữa tâm bão drama, Lâm Tuấn Kiệt vừa xóa những hình ảnh của anh trai - chị dâu trên trang cá nhân, còn hủy theo dõi luôn 2 người họ. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định nam ca sĩ và gia đình anh trai đã phát sinh hiềm khích gay gắt tới mức cạch mặt nhau.

1 nguồn tin cho biết thêm, sau khi mẹ Lâm Tuấn Kiệt biết chuyện, bà đã hủy theo dõi con dâu và lựa chọn đứng về phía nam ngôi sao. Đồng thời, bạn bè của Lâm Tuấn Kiệt cũng được cho là đã ra mặt để dạy cho người chị dâu mưu mô, thủ đoạn 1 bài học.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận tiết lộ, anh trai của Lâm Tuấn Kiệt hiện cương quyết đứng về phía vợ mình và ngầm tán thành với những hành vi của cô. Tới nay, anh trai Lâm Tuấn Kiệt vẫn theo dõi bạn thân của vợ (người thông đồng với cô này hãm hại Thất Thất) nhưng đã dứt khoát hủy follow nam ca sĩ.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lâm Tuấn Kiệt vẫn chưa chính thức lên tiếng về drama gia đấu “căng như dây đàn” chiếm sóng mạng xã hội xứ Trung trong suốt 12 giờ qua.

Tại thời điểm lộ ảnh hẹn hò, Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất đã bị đông đảo khán giả tẩy chay dữ dội. Khi ấy, nam ngôi sao sinh năm 1981 bất ngờ bị khui lại loạt thị phi trong quá khứ. Song song với đó, 1 người tự xưng là bạn học bất ngờ đứng ra tố Thất Thất phông bạt, quảng cáo cờ bạc, vay tiền bạn bè không trả,... Thế nhưng, tới nay anh trai - chị dâu của Lâm Tuấn Kiệt lại được cho là đứng đằng sau hàng loạt bài đăng bôi nhọ nói trên.

Lâm Tuấn Kiệt công khai hẹn hò thiên kim tiểu thư kiêm hot girl mạng Thất Thất kém 21 tuổi hồi đầu năm nay. Khi đó, nam ca sĩ quốc dân bất ngờ công bố bức hình chụp chính diện đầu tiên cùng bạn gái đáng tuổi cháu lên trang cá nhân đúng vào hôm anh đưa cô về dự tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mẹ mình. Sau bữa tiệc, Lâm Tuấn Kiệt và bạn gái thiên kim có chụp bức hình hạnh phúc cùng bố mẹ nam ca sĩ trong bầu không khí ấm áp. Truyền thông xứ Trung cũng nhận định, Thất Thất nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bố mẹ Lâm Tuấn Kiệt.

Hồi tháng 3 năm nay, Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất bất ngờ dính nghi vấn đã “đường ai nấy đi”. Thế nhưng cách đây không lâu, nam ngôi sao đình đám đã tới ủng hộ bạn gái trong lễ tốt nghiệp đại học, qua đó dập tắt triệt để tin đồn tan vỡ với cô.

Nam ca sĩ họ Lâm sinh năm 1981, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ người Singapore nhưng chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc. Nhờ giọng ca trời phú và độ nổi tiếng đình đám trong showbiz, anh được công chúng ưu ái xếp vào trong “Tân tứ đại thiên vương” cùng với Châu Kiệt Luân, La Chí Tường và Vương Lực Hoành.

Anh được xem là ca sĩ quốc dân ở làng nhạc Hoa ngữ nhờ sở hữu hàng loạt bản hit quen thuộc với khán giả ở mọi lứa tuổi như Giang Nam, High Fashion... Dù đã đi hát được 20 năm, tên tuổi Lâm Tuấn Kiệt vẫn không hạ nhiệt và còn trở thành tấm gương cho nhiều idol trẻ trong lĩnh vực âm nhạc.

Đáng chú ý, tờ 163 cho biết Lâm Tuấn Kiệt xuất thân từ gia đình giàu có, sở hữu công ty lớn. Nhiều khán giả cũng trìu mến gọi nam ca sĩ là thiếu gia số 1 showbiz dựa trên những thành tích vẻ vang của anh trong suốt sự nghiệp.

Trong khi đó, Thất Thất cũng xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt. Theo nguồn tin, gia đình hot girl 10X sở hữu nhiều biệt thự ở Trung Quốc, Tokyo (Nhật Bản), New York (Mỹ)... Cô từng theo học ở ngôi trường danh giá, có mức học phí đắt đỏ bậc nhất thế giới Parsons School of Design.

