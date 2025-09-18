Việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh ngày càng thận trọng hơn về độ tin cậy của Hoa Kỳ với tư cách là người bảo đảm an ninh truyền thống cho họ.

Một "chất xúc tác" khác là cuộc tấn công gần đây của Israel vào Qatar, làm gia tăng nghi ngờ trong khu vực, đi kèm nhiều phản ứng dữ dội.

“Thỏa thuận này là kết quả của nhiều năm thảo luận, nó không phải là phản ứng trước các quốc gia hay sự kiện cụ thể, mà là sự thể chế hóa mối quan hệ hợp tác lâu dài và sâu sắc giữa hai nước chúng ta”, một quan chức cấp cao của Saudi Arabia cho biết.

Thỏa thuận mới có thể thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực. Các quốc gia vùng Vịnh, vốn là đồng minh của Washington, đã tìm cách xây dựng sự cân bằng trong quan hệ với cả Iran và Israel.

Cùng lúc đó, cuộc chiến ở Gaza đã làm tình hình leo thang nghiêm trọng khi Qatar phải hứng chịu các cuộc tấn công trực tiếp hai lần trong năm - từ Iran và Israel.

Vị quan chức Saudi Arabia - người phát biểu với điều kiện giấu tên, cũng thừa nhận rằng Riyadh phải cân nhắc đến sự cân bằng với Ấn Độ, đối thủ chiến lược của Pakistan và sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về khả năng xây dựng "lá chắn hạt nhân" cho Saudi Arabia, nhân vật trên trả lời: "Đây là một thỏa thuận quốc phòng toàn diện bao gồm tất cả các tài sản quân sự".

Hiện tại có thông tin cho rằng trong trường hợp khẩn cấp, Pakistan sẽ cung cấp một số đầu đạn hạt nhân cho Saudi Arabia để gắn vào tên lửa đạn đạo của Riyadh.

Saudi Arabia và Pakistan đều có lực lượng vũ trang rất lớn.

Gần đây có thông tin cho rằng các nước Ả Rập một lần nữa đang xem xét sáng kiến của Ai Cập nhằm thành lập một liên minh quốc phòng tương tự NATO.

Đề xuất này được đưa ra lần đầu vào năm 2015, đã được quan tâm trở lại sau cuộc không kích của Israel vào thủ đô Doha của Qatar, nhằm vào các nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas.

Sáng kiến của Ai Cập từng được hoan nghênh, nhưng mọi việc đã bị dừng lại do tranh chấp về cơ cấu chỉ huy và vị trí của trụ sở.