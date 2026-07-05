Saudi Arabia ra mắt UAV cảm tử giống Shahed tầm xa tới 1.500km

GD&TĐ - Saudi Arabia giới thiệu mẫu UAV tấn công mới có tầm hoạt động tới 1.500km, đồng thời hướng tới tăng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước.

Saudi Arabia đang mở rộng năng lực trong lĩnh vực UAV tấn công tầm xa với SKYWASP, mẫu UAV cảm tử có cấu hình tương tự dòng Shahed.

Do công ty SR2Vector phát triển, SKYWASP được cho là có tầm hoạt động khoảng 1.500km, cho phép tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Mẫu UAV này có thiết kế cánh tam giác, thân máy bay liền khối, khoang mang đầu đạn đặt ở mũi và cánh quạt đẩy phía sau, tương đồng với cấu hình của dòng UAV Shahed nổi tiếng của Iran.

Thay vì phụ thuộc vào việc điều khiển liên tục từ người vận hành, SKYWASP sẽ bay theo các điểm dẫn đường được lập trình sẵn trong giai đoạn cuối của hành trình, giúp giảm yêu cầu về liên lạc và đơn giản hóa hệ thống.

Để dẫn đường, UAV kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính (INS), Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường Toàn cầu (GNSS) và các công nghệ chống gây nhiễu nhằm duy trì khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử.

SR2Vector tuyên bố: "SKYWASP được sản xuất tại Saudi Arabia với quy mô lớn, theo tiêu chuẩn hiệu quả và kỷ luật của tập đoàn công nghệ quốc phòng tiên tiến hàng đầu khu vực tư nhân của Vương quốc."

Công ty này cũng nhấn mạnh: "Phòng thủ đơn thuần không tạo ra khả năng răn đe mà chỉ giúp giảm thiểu rủi ro. Một máy bay trị giá 30 triệu USD hay một tên lửa trị giá 3 triệu USD không phải là câu trả lời cho một UAV trị giá 30.000 USD. SKYWASP mới là câu trả lời. Đây là mẫu UAV đầu tiên của Vương quốc."

Bên cạnh việc phát triển một mẫu UAV tấn công tầm xa mới, SKYWASP còn hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất các hệ thống quốc phòng tiên tiến trong nước của Saudi Arabia.

Dự án cũng phù hợp với chương trình Vision 2030 của Saudi Arabia, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ mua sắm quốc phòng từ ngành công nghiệp trong nước lên 50% vào cuối thập kỷ này.

Theo kế hoạch, SKYWASP sẽ được sản xuất tại nhà máy của SR2Vector ở thủ đô Riyadh sau khi cơ sở này đi vào hoạt động.