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Saudi Arabia lần đầu dùng tên lửa đạn đạo Trung Quốc tấn công Houthi?

Sao Đỏ
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Đã tìm thấy mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo Trung Quốc, được xác định do Saudi Arabia sử dụng trên chiến trường Yemen.

- Ảnh 1.

Các mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo đã được phát hiện ở Yemen, và giới phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) xác định chúng là bộ phận của tên lửa đạn đạo DF-15A do Trung Quốc chế tạo.

Thông tin này được nhà phân tích OSINT Babak Taghvaee đưa ra. Ông tuyên bố Lực lượng Tên lửa Chiến lược Hoàng gia Saudi Arabia đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa DF-15A chống lại lực lượng Houthi. Tuy vậy, quả đạn đã gặp trục trặc trong quá trình bay và không bắn trúng mục tiêu.

Nhà phân tích cho rằng tên lửa này thuộc về Saudi Arabia, nếu được xác nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên vũ khí trên được vương quốc Trung Đông sử dụng trong chiến đấu.

- Ảnh 2.

Mảnh vỡ tên lửa DF-15A được tìm thấy ở Yemen.

Mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực Ragwan thuộc tỉnh Marib ở miền Bắc Yemen. Hình ảnh và video được đăng tải trực tuyến cho thấy một phần lớn thân tên lửa, tương tự như một bộ phận khởi tốc, mang ký hiệu DF-15A.

Bản chất của mảnh vỡ có thể cho thấy đó là sự tách rời tự nhiên của một phần cấu trúc, hoặc tên lửa đã bị phá hủy, hoặc rơi xuống trước khi đến mục tiêu.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ việc được lan truyền với thông tin trái ngược. Cụ thể, truyền thông Saudi Arabia đưa tin đó là mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về khu vực Raghwan, rơi gần một trại dành cho người tị nạn.

Đại diện chính thức của Saudi Arabia chưa báo cáo về việc sử dụng tên lửa DF-15A, và chính họ cũng chưa công khai xác nhận sự hiện diện của vũ khí này trong biên chế. Mặc dù vậy, hình ảnh mảnh vỡ đã cho thấy rõ loại đạn dẫn đường được sử dụng.

Saudi Arabia đã vận hành ổn định các tên lửa đạn đạo DF-3A (CSS-2) mua từ Trung Quốc từ năm 1988. Năm 2014, tạp chí Foreign Policy trích dẫn một nguồn tin tình báo nói về việc Saudi Arabia bí mật mua tên lửa DF-21 hiện đại hơn vào năm 2007, nhưng cả 2 nước đều chưa chính thức xác nhận việc giao hàng.

- Ảnh 3.

Người dân địa phương thu dọn mảnh vỡ tên lửa DF-15A rơi xuống đất Yemen.

DF-15 còn được biết đến với tên gọi phương Tây CSS-6, là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn do Trung Quốc sản xuất.

Phiên bản cơ sở có tầm bắn khoảng 600km, trong khi các biến thể cải tiến sau này, theo các nguồn thông tin công khai, ước tính cự ly tác chiến kéo dài lên đến 900km.

Các tên lửa thuộc dòng này có thể trang bị đầu đạn nặng khoảng 500 - 750kg và được phóng từ các bệ phóng di động.

Theo Militarnyi
Tags

Saudi Arabia

Houthi

tên lửa đạn đạo

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