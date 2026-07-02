Saudi Arabia đang 'trục xuất' Quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ của mình

Quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia có thể trải qua một giai đoạn sóng gió mới sau diễn biến gần đây.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin riêng cho biết, Mỹ đang cân nhắc giảm sự hiện diện quân sự tại Saudi Arabia.

Ấn phẩm này cũng lưu ý lập trường của Saudi Arabia là lý do dẫn đến quyết định nói trên.

"Lý do là do vương quốc này từ chối cung cấp quyền tiếp cận, bởi các căn cứ và không phận của họ rất quan trọng đối với Chiến dịch Tự do (Operation Project Freedom) do Mỹ đề ra nhằm giải tỏa tắc nghẽn giao thông đường thủy ở eo biển Hormuz", tờ WSJ nói rõ.

Bài báo cho biết thêm, sự phản đối này đã buộc Mỹ phải hủy bỏ Chiến dịch Tự do, chấm dứt những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền mà Tổng thống Trump đã thực hiện vài giờ trước đó.

"Theo các quan chức Mỹ, Nhà Trắng đã vô cùng phẫn nộ và đe dọa sẽ đình chỉ việc cung cấp các tên lửa đánh chặn cần thiết cho Saudi Arabia để chống lại tên lửa và máy bay không người lái Iran nếu vương quốc này không thay đổi lập trường.

Cuối cùng mặc dù Saudi Arabia đã nhượng bộ, nhưng các quan chức Mỹ sau đó tuyên bố rằng thiệt hại sẽ rất khó khắc phục", ấn phẩm WSJ nhấn mạnh.

Như tờ báo đã lưu ý, động thái từ phía Mỹ đại diện cho sự rạn nứt nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây trong mối quan hệ vốn là nền tảng của các thỏa thuận an ninh ở vùng Vịnh Ba Tư trong nhiều thập kỷ.

Sóng gió trong quan hệ với Saudi Arabia có thể khiến Mỹ rút quân khỏi nước này.

Tuần trước, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có chuyến thăm các quốc gia vùng Vịnh. Chính trị gia này đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Bahrain, nhưng không tới Saudi Arabia.

Theo một số nguồn tin thân cận với lập trường của vương quốc này, các quan chức Saudi Arabia không hài lòng và cho rằng quyết định không đến thăm Saudi Arabia của ông Rubio là một hành động cố ý thể hiện sự coi thường.

Như đã đưa tin trước đó, Mỹ đang xem xét việc di tản các căn cứ quân sự của mình khỏi những quốc gia nằm gần Iran. Với diễn biến lạnh nhạt giữa 2 nước, binh sĩ Mỹ nhiều khả năng sẽ triệt thoái nhanh hơn.