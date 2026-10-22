Sau vụ kiện 840 triệu USD với Amazon, nữ Tổng giám đốc SN 1977 của Gilimex nộp đơn từ nhiệm

Trong vòng một tháng, Gilimex thay đổi nhân sự ở hai vị trí quan trọng là Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Diễn biến này xảy ra sau khi doanh nghiệp bị tòa án Mỹ bác yêu cầu Amazon bồi thường 840 triệu USD.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán: GIL) vừa công bố thông tin về việc bà Phạm Thị Ánh Nguyệt nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Theo đơn ngày 19/10/2026, bà Nguyệt cho biết không thể tiếp tục đảm nhận công việc điều hành vì lý do cá nhân, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét cho thôi chức kể từ ngày 20/10. Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt được bổ nhiệm làm người đứng đầu ban điều hành Gilimex từ tháng 9/2022, thay ông Phạm Văn Tàu. Như vậy, bà xin rời vị trí sau hơn 4 năm đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, khi nhiệm kỳ 2022-2027 vẫn chưa kết thúc.

Trước đó, Gilimex cũng ghi nhận thay đổi tại bộ phận tài chính. Ngày 22/9, HĐQT công ty thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiếu khỏi vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng theo nguyện vọng cá nhân. Bà Hiếu đã có nhiều năm làm việc tại bộ phận tài chính của Gilimex, từ năm 2010. Sau khi bà rời chức vụ, doanh nghiệp bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 22/9/2026. Những thay đổi nhân sự diễn ra sau khi Gilimex nhận phán quyết bất lợi trong vụ kiện kéo dài nhiều năm với Amazon tại Mỹ.

Vụ kiện 840 triệu USD với Amazon

Tranh chấp giữa Gilimex và Amazon bắt đầu từ năm 2022, khi doanh nghiệp Việt Nam khởi kiện tập đoàn thương mại điện tử Mỹ liên quan đến việc cắt giảm đơn đặt hàng. Gilimex cho rằng quyết định của Amazon khiến doanh nghiệp phải gánh chịu lượng lớn nguyên vật liệu tồn kho và công suất sản xuất dư thừa sau quá trình đầu tư phục vụ các đơn hàng. Công ty đưa ra yêu cầu bồi thường với tổng giá trị khoảng 840 triệu USD.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2026, tòa án liên bang tại Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Gilimex. Theo nội dung phán quyết được báo chí công bố, tòa xác định Gilimex đã nộp hơn 90 tài liệu giả mạo trong quá trình tố tụng, liên quan đến nguyên vật liệu, hàng tồn kho và đơn đặt hàng, với tổng giá trị khoảng 69 triệu USD.

Sau phán quyết, Gilimex cho biết kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Công ty khẳng định tiếp tục thực hiện các quyền pháp lý, bao gồm quyền kháng cáo, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và cổ đông. Đối với lượng hàng tồn kho liên quan đến tranh chấp, Gilimex cho biết vẫn thực hiện bảo quản, kiểm soát và đánh giá khả năng thu hồi cũng như giá trị thuần có thể thực hiện được.

Gilimex trở lại có lãi trong quý II/2026

Về hoạt động kinh doanh, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt 249,9 tỷ đồng, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 59,5 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,5% lên 23,8%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 12 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 71,6 tỷ đồng trong quý II/2025. Như vậy, lợi nhuận sau thuế đã cải thiện khoảng 83,6 tỷ đồng sau một năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GIL kết phiên 21/10 với giá 8.160 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 829 tỷ đồng.