Sau vụ cô gái 20 tuổi bị sàm sỡ trên tàu metro: Tất cả nữ sinh hãy lưu ngay số điện thoại này

Công an phường Bến Thành, TPHCM hiện đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với L.P.V.C. (33 tuổi) vì bị tố cáo sàm sỡ phụ nữ khi đi tàu metro ở TP.HCM vào chiều 14/8 vừa qua.

Theo tường trình của chị P. (20 tuổi) tại cơ quan công an, vào thời điểm trên, người đàn ông ngồi bên cạnh chị mặc áo khoác đen dài tay, đeo khẩu trang che kín mặt và đặt balo trước ngực. Kẻ này luồn tay dưới balo tiếp cận cơ thể chị.

Biết gặp kẻ cố ý sàm sỡ, chị P. lên tiếng cảnh cáo nhưng người này nghĩ chỗ đông người nạn nhân không dám phản ứng mạnh và vẫn tiếp tục hành vi. Khi tàu vừa đến ga Bến Thành, chị P. đã quát to, đánh khiến C. chạy xuống tàu.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông sàm sỡ cô gái (Ảnh: Người lao động).

Chị P. kể lại, lúc đó chị rất bức xúc nên đã giao đồ đạc cho người ngồi gần đó giữ hộ và đuổi theo kẻ bệnh hoạn đang chạy vào nhà vệ sinh nam để trốn.

Lúc này, trong nhà vệ sinh có một số người song chị P. đề nghị những người này ra ngoài để xử lý "kẻ biến thái”.

Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ ga Bến Thành đã can thiệp kịp thời và trình báo công an. Lúc đó, lực lượng cảnh sát cơ động và công an phường có mặt đã đưa C. cùng chị P. và nhân chứng về làm việc, thông tin này được thuật lại trên tờ Tiền phong.

Từ vụ việc trên, trao đổi với báo VnExpress, ThS Xã hội học Trần Nam - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM đã đưa ra một số lời khuyên để phòng tránh quấy rối khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Theo đó, hành khách nên tránh ngồi ở những góc khuất hay thiếu ánh sáng, cẩn trọng quan sát xung quanh để phát hiện ra những hành động quấy rối hoặc nguy cơ quấy rối.

Khi đối mặt với quấy rối, ThS Trần Nam khuyến nghị các bước xử lý sau:

Phụ nữ bị quấy rối hãy rời khỏi vị trí, báo với tài xế hoặc tìm sự trợ giúp từ hành khách khác, sử dụng điện thoại để lưu lại bằng chứng và liên hệ đường dây nóng để được hỗ trợ tức thì.



















