Sau tuyên bố của ông Trump, 1 loại tài sản được dự báo “lên ngôi”: Chuyên gia kêu gọi đầu tư

Hưng Khánh |

Dù thượng đỉnh Mỹ-Nga kết thúc mà không đưa ra được thỏa thuận nào nhưng thị trường đã lóe lên một cơ hội vàng – và nó nằm ở loại tài sản mà số đông chưa kịp chú ý.

Tiêu điểm

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch thứ Hai (18/8). Nguyên nhân là do Mỹ không áp thêm biện pháp mới để gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột Ukraine.

Cụ thể, hợp đồng dầu thô Brent giao sau giảm 26 cent, tương đương 0,39%, xuống 65,59 USD/thùng lúc 00h28 GMT. Dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 18 cent, tương đương 0,29%, còn 62,62 USD/thùng.

Bối cảnh

Thị trường dầu mỏ hiện đang đi theo diễn biến có lợi cho các nhà đầu tư sau khi thượng đỉnh Mỹ-Nga kết thúc vào 15/8. Hội nghị này kết thúc mà không có thỏa thuận nào được ký kết.

Họ nghĩ gì - nói gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 tiết lộ ông chưa cần áp thuế trả đũa ngay với những quốc gia như Trung Quốc vì mua dầu từ Nga, nhưng có thể sẽ cân nhắc trong “hai hoặc ba tuần tới”.

Ông Eric Teal, Giám đốc Đầu tư tại Comerica, Charlotte, Bắc Carolina (Mỹ) cho biết: “Việc không áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế là tín hiệu tích cực, thị trường có thể thở phào nhẹ nhõm… Nếu có thể, chúng ta nhìn thấy cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, khi giá dầu đang ở mức thấp và viễn cảnh bị trừng phạt dầu mỏ chưa xảy ra. Có khả năng xuất hiện một đợt phục hồi nhẹ, và đó sẽ là cơ hội đầu tư vào năng lượng khi nhu cầu mùa vụ tăng và tăng trưởng kinh tế bắt đầu khởi sắc.”

Helima Croft, chuyên gia phân tích của RBC Capital, cho rằng: “Vấn đề cốt lõi nằm ở các mức thuế quan thứ cấp nhắm vào những nhà nhập khẩu năng lượng chính của Nga. Tổng thống Trump thực sự đã phát đi tín hiệu tạm ngừng theo đuổi các biện pháp mạnh tay hơn, ít nhất là đối với Trung Quốc".

Tác động

Tuyên bố của Tổng thống Trump góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga.

Điều này cũng có lợi cho Trung Quốc – nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – hiện cũng là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, tiếp theo là Ấn Độ.

Theo Reuters

