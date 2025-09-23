Sau tuổi trung niên, tôi nghe lời vợ làm 4 việc này: Ít ai ngờ sống không dựa vào con cái mà sướng nhất làng

Sau tuổi trung niên, không phải ai nào cũng “dũng cảm” lựa chọn sống một mình ở thời điểm hầu hết mọi người đều thích quây quần bên con cháu. Thế nhưng theo quan sát của ông Minh (Trung Quốc), tuy hơi cô đơn nhưng ông lại hạnh phúc hơn đa số người già trong làng, đủ đầy cả về tinh thần lẫn tài chính. Điều này phải nhờ đến việc ông Minh nghe theo những yêu cầu của người vợ trước khi bà qua đời vì bạo bệnh.

Không sống cùng nhưng không xa cách các con

Ông Minh có 3 người con, tất cả đều đã lập gia đình và sống ở thành phố. Họ từng thảo luận về việc ai sẽ sống cùng để chăm sóc bố sau khi mẹ qua đời. Kết quả, cả ba đều không muốn từ bỏ công việc và cuộc sống ổn định từ trước đến nay nên đề xuất sẽ đón ông Minh lên thành phố sống cùng họ. Thế nhưng cả cuộc đời gắn với vùng quê thân thuộc, ông Minh thẳng thừng từ chối yêu cầu này.

Ảnh minh hoạ

Vợ ông cũng từng nói sự độc lập tuổi già là quan trọng nhất, không chỉ tránh xung đột thế hệ khi sống chung, đồng thời cho bản thân ông không gian để nghỉ ngơi, duy trì thói quen sinh hoạt theo ý muốn. Công việc của các con đều đang phát triển ở thành phố, nếu bó buộc chúng trở về sẽ gây ra mâu thuẫn không đáng có.

Nghe bố nói các con chỉ cần 1-2 tháng về thăm nhà một lần và có mặt khi ông cần, các con ông Minh cũng thở phào. Họ đồng tình rằng đây là phương án phù hợp nhất, nếu trong trường hợp sức khoẻ ông Minh yếu đi sẽ ngay lập tức đưa ông về chăm sóc. Tuy nhiên vợ vẫn dặn ông Minh cần duy trì liên lạc với các con mỗi ngày, quan tâm đến các cháu để tạo sợi dây kết nối mối quan gia đình bền chặt.

Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với hàng xóm

Trước đây, ông Minh sống khép kín, không quá quan tâm đến hàng xóm xung quanh và chỉ chào một cách xã giao mỗi khi vô tình chạm mặt. Thế nhưng vợ ông dặn chồng cần sống cởi mở hơn, vì những người hàng xóm đều cùng tuổi và dễ gần. Việc này giúp ông giảm các giác cô đơn, tinh thần phấn chấn hơn khi có người cùng trò chuyện mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ

Ông Minh bắt đầu từ việc hỏi thăm sức khỏe những người xung quanh, và nhận lại phản ứng tích cực của họ. Đây là điều ông đã bỏ qua trong những năm tháng chỉ tập trung vào công việc, gia đình. Sau một thời gian, ông Minh bắt đầu tặng hàng xóm một số món quà nhỏ như chậu cây, quà du lịch của các con.

Những người sống xung quanh cũng dần quen với sự niềm nở của ông và đáp lại bằng cách mời ông sang nhà chơi. Họ bắt đầu các hoạt động chung như đi bộ, đánh cờ cùng nhau, tham gia các CLB sinh hoạt người cao tuổi ở địa phương. Khi ông Minh không khoẻ, chính hàng xóm là người giúp đỡ ông gọi các con trở về.

Lắp đặt các thiết bị đảm bảo an toàn

Vợ ông Minh cũng căn dặn ông không nên chủ quan khi sống một mình, đặc biệt là vấn đề an toàn và phản ứng nhanh với sự cố khẩn cấp. Ông Minh nhanh chóng nhờ các con lắp đặt camera, khoá cửa thông minh để bản thân ông an tâm hơn.

Thông qua camera, ba người con cũng nắm được tình hình cuộc sống của bố, không cần thuê thêm người giúp việc gây xáo trộn cuộc sống ông Minh. Đây là điều nhiều người cao tuổi thường vì tiếc tiền nên bỏ qua, dẫn đến việc các con không thể phát hiện sự cố khi bố mẹ ở nhà một mình.

Tiết kiệm trước khi chi tiêu, không tin những lời chào mời làm giàu

Hầu hết mọi người đều biết rằng tài chính là một trong những khía cạnh quyết định xem cuộc sống về hưu của bạn sẽ ra sao. Tuy nhiên tâm lý “xả hơi”, “sống là phải biết hưởng thụ” sau nhiều năm làm việc vất vả dễ khiến một người chi tiêu quá tay ngay khi vừa nhận lương hưu.

Ông Minh cũng vậy, những tháng đầu tiên sau khi nghỉ hưu, ông thường tiêu hết lương hưu khi chưa hết tháng. Nhớ đến lời vợ, ông Minh quyết định gửi ⅓ lương hưu mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm, cân đối chi tiêu dựa theo số tiền còn lại.

Gửi tiết kiệm tuy lãi suất không quá cao nhưng người đàn ông này cảm thấy đây là lựa chọn an toàn. Thói quen này giúp ông tránh chi tiêu quá tay mà nếu trong trường hợp bệnh nặng cần gấp vẫn có một khoản dư ra khiến ông Minh an tâm hơn.

Một điều vợ ông căn dặn nữa đó là cần tỉnh táo trước những lời mời gọi làm giàu ở tuổi già. Vợ ông Minh biết bản thân ông thích sử dụng mạng xã hội để đọc tin tức, dễ bị các đối tượng tiếp cận qua hình thức trực tuyến nên khuyên ông Minh cần chú ý giữ tiền, thay vì quá dễ dàng tin tưởng vào quảng cáo “tiền đẻ ra tiền”.

Nhờ những lời khuyên của vợ, người đàn ông này cảm thấy mỗi ngày trôi qua có ích và nhiều niềm vui hơn nên vô cùng hài lòng ngay cả khi sống 1 mình. Mỗi khi bạn bè bày tỏ sự ghen tỵ, ông Minh đều nhắc lại 4 điều vợ dặn và cho rằng đây là những việc ai cũng có thể áp dụng để tuổi già hạnh phúc.