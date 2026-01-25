Sau tuổi 35 phải nhớ: 5 thói quen khiến bạn nghèo nhanh chóng

Sau tuổi 35, thu nhập của nhiều người đã bước vào giai đoạn ổn định, thậm chí tăng nhanh hơn so với những năm đầu đi làm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người vẫn rơi vào vòng xoáy thiếu tiền, áp lực tài chính kéo dài, dù mức lương không hề thấp.

Nguyên nhân không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà ở những thói quen tài chính hình thành âm thầm, tích tụ theo thời gian và bào mòn nền tảng tài chính cá nhân.

Dưới đây là 5 thói quen phổ biến khiến nhiều người nghèo nhanh sau tuổi 35, dù bản thân họ không hề nhận ra.

1. Chi tiêu thiếu kiểm soát

Sau tuổi 35, một rủi ro tài chính thường gặp là chi tiêu tăng nhanh nhưng thiếu sự kiểm soát rõ ràng. Khi thu nhập cải thiện, nhiều người dễ mở rộng mức chi cho nhà ở, phương tiện đi lại, ăn uống, du lịch hoặc mua sắm, đôi khi vượt quá kế hoạch ban đầu.

Việc nâng cao chất lượng sống là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, khi chi tiêu diễn ra theo thói quen hoặc cảm tính, không gắn với ngân sách cụ thể, tốc độ tiêu tiền có thể vượt xa khả năng tích lũy. Hệ quả là dù thu nhập tăng, tài khoản tiết kiệm vẫn không cải thiện tương ứng, thậm chí khó hình thành quỹ dự phòng.

Trong bối cảnh đó, thu nhập cao sẽ khó mang lại sự an tâm tài chính nếu không đi kèm với việc quản lý chi tiêu một cách hợp lý và có kế hoạch.

Ảnh minh hoạ.

2. Không có kế hoạch tài chính dài hạn

Sau 35 tuổi, nhiều người vẫn quản lý tiền theo kiểu “đến đâu hay đến đó”. Họ không lập ngân sách, không xác định mục tiêu tài chính rõ ràng và không tính đến các mốc quan trọng.

Việc thiếu kế hoạch dài hạn khiến tiền bạc chỉ phục vụ nhu cầu ngắn hạn, trong khi các chi phí lớn của tương lai vẫn âm thầm chờ sẵn.

Khi biến cố xảy ra, bệnh tật, mất việc, khủng hoảng, người không có kế hoạch tài chính thường là người chịu tổn thương nặng nề nhất.

3. Phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, việc chỉ có một nguồn thu là điều dễ hiểu. Nhưng sau 35 tuổi, phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập trở thành rủi ro.

Thị trường lao động biến động nhanh, doanh nghiệp tái cấu trúc liên tục, công nghệ thay đổi mạnh mẽ. Nếu nguồn thu duy nhất bị gián đoạn, người lao động rất dễ rơi vào khủng hoảng tài chính.

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, sau tuổi 35, việc phát triển kỹ năng phụ, tạo thêm nguồn thu thứ hai và đầu tư một cách thận trọng không còn là “tham vọng”, mà là chiến lược phòng vệ tài chính cần thiết.

Ảnh minh hoạ.

4. Trì hoãn việc tiết kiệm và đầu tư

“Để sau này rồi tính” là câu nói quen thuộc của rất nhiều người trưởng thành. Tuy nhiên, sau 35 tuổi, thời gian không còn là lợi thế lớn nhất.

Việc trì hoãn tiết kiệm và đầu tư làm mất đi sức mạnh của lãi kép, áp lực tích lũy dồn vào giai đoạn trung niên và dễ đưa ra quyết định tài chính vội vàng, rủi ro cao.

Tiết kiệm và đầu tư không cần bắt đầu bằng số tiền lớn, nhưng cần bắt đầu sớm và đều đặn. Càng trì hoãn, chi phí cơ hội càng cao.

5. Xem nhẹ sức khỏe và các rủi ro cá nhân

Sức khỏe là một trong những tài sản quý giá nhất mà chúng ta có. Thế nhưng, không ít người vẫn duy trì những thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro như làm việc quá sức, bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ, hoặc không chuẩn bị quỹ dự phòng và bảo hiểm phù hợp.

Khi một vấn đề sức khỏe bất ngờ xảy ra, những hệ lụy tài chính có thể xuất hiện rất nhanh. Chi phí điều trị, thời gian gián đoạn công việc và sự suy giảm năng lực lao động đều tác động trực tiếp đến thu nhập, đồng thời làm xói mòn thành quả tài chính đã tích lũy trong nhiều năm.

Quản lý tài chính cá nhân bền vững luôn gắn liền với quản lý rủi ro và sức khỏe.

Ảnh minh hoạ.

Sau 35 tuổi, giàu hay nghèo không còn là chuyện may mắn

Sự khác biệt về tài chính sau tuổi 35 thường phản ánh cách mỗi người quản lý tiền bạc và lựa chọn chi tiêu, tiết kiệm trong thời gian dài.

Từ bỏ những thói quen khiến tiền bạc “chảy ngầm” ra khỏi túi không giúp bạn giàu lên ngay lập tức, nhưng là bước quan trọng để giữ vững nền tảng tài chính, giảm áp lực tiền bạc và chủ động hơn trước tương lai.