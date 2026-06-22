Sau tiết Hạ chí: 2 con giáp "lộc rơi lộc vãi" đầy nhà, 2 con giáp công việc lên hương thấy rõ

Sau tiết Hạ chí, vận khí chuyển mình mạnh mẽ. Hai con giáp đón tin vui dồn dập, tài lộc dư dả, sự nghiệp thăng hoa rõ rệt.

Tiết Hạ chí đánh dấu ngày dương khí đạt đỉnh trong năm, là cột mốc quan trọng trong vòng tròn tiết khí Á Đông. Sau thời điểm này, năng lượng đất trời bắt đầu chuyển dịch, kéo theo những thay đổi đáng kể trong vận mệnh của nhiều con giáp. Có người được "lộc rơi lộc vãi" theo nghĩa đen, tiền của tự tìm đến mà không phải gắng sức quá nhiều. Có người lại bước vào quãng thăng hoa trong công việc, được cấp trên tin tưởng giao trọng trách, đồng nghiệp nể trọng. Bốn con giáp dưới đây nằm trong nhóm hưởng lợi rõ rệt nhất.

Tuổi Tỵ: Tiền vào như nước, cơ hội đến từ những mối quan hệ cũ

Người tuổi Tỵ vốn nhạy bén với cơ hội, biết nhìn xa và tính toán kỹ. Sau tiết Hạ chí, vận tài lộc của tuổi Tỵ nở rộ theo kiểu rất tự nhiên, không cần chen lấn hay tranh giành. Khoản tiền tưởng đã quên có thể quay về, một người bạn cũ bất ngờ giới thiệu công việc tay trái, hoặc món đồ định bán đi lại có người trả giá tốt. Đây là kiểu lộc "vô tình mà hữu ý", đến từ những hạt giống tốt mà tuổi Tỵ đã gieo trong quá khứ.

Điểm thú vị là tuổi Tỵ trong giai đoạn này không cần làm gì quá lớn lao. Chỉ cần giữ thái độ cởi mở, sẵn sàng nhận cuộc gọi, trả lời tin nhắn, gặp gỡ những người lâu ngày chưa liên lạc. Một bữa cà phê đơn giản cũng có thể mở ra một cánh cửa mới. Lời khuyên nhỏ là nên ghi chép lại các khoản thu chi, vì tiền đến nhiều nhưng nếu không quản lý kỹ thì rất dễ trôi qua kẽ tay. Đầu tư cho sức khỏe, học thêm một kỹ năng mới hoặc mua một món đồ giúp việc đỡ vất vả hơn đều là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuổi Mùi: Phúc khí dày, làm gì cũng có người giúp

Tuổi Mùi sau tiết Hạ chí bước vào quãng được nhiều người yêu mến và sẵn lòng giúp đỡ. Bản tính hiền hòa, biết nghĩ cho người khác bấy lâu nay tích lũy thành phúc khí, đến đúng lúc thì bung nở. Có người sẽ nhận được quà tặng bất ngờ, có người được hỗ trợ giải quyết một việc khó tưởng chừng bế tắc, cũng có người tìm được nguồn thu nhập phụ ổn định bên cạnh công việc chính.

Tuy nhiên, tuổi Mùi có xu hướng cả nể, dễ bị nhờ vả quá mức. Khi vận khí lên, càng nhiều người tìm đến, càng phải biết phân biệt ai thật lòng ai chỉ muốn lợi dụng. Hãy giữ lại một phần thời gian và năng lượng cho bản thân, đừng vì muốn làm hài lòng tất cả mà tự đẩy mình vào cảnh quá tải. Một mẹo nhỏ là khi nhận được lộc, hãy chia sẻ một phần cho gia đình hoặc làm việc thiện nhỏ. Hành động này không chỉ giữ phúc mà còn nhân đôi may mắn cho thời gian sắp tới.

Tuổi Dần: Công việc bước vào giai đoạn bứt phá

Sau tiết Hạ chí, tuổi Dần bừng lên năng lượng mới trong sự nghiệp. Những dự án trước đây tưởng chừng giậm chân tại chỗ bắt đầu chuyển động, ý tưởng được lắng nghe, đề xuất được duyệt nhanh hơn bình thường. Cấp trên nhìn nhận đúng năng lực, đồng nghiệp sẵn lòng phối hợp. Người làm tự do có thể nhận được hợp đồng giá trị cao, người đang tìm việc cũng đón được tin vui từ những nơi không ngờ tới.

Bí quyết để tuổi Dần tận dụng tốt giai đoạn này là giữ kỷ luật cá nhân. Đừng vì thấy việc thuận lợi mà ôm đồm quá nhiều, dẫn đến chất lượng đi xuống. Hãy chọn ra hai đến ba mục tiêu quan trọng nhất trong tháng và dồn lực vào đó. Bên cạnh đó, tuổi Dần nên tránh tranh cãi không cần thiết, đặc biệt với người lớn tuổi hơn trong môi trường làm việc. Một câu nói nhịn đúng lúc có thể giữ lại cả cơ hội lớn phía sau.

Tuổi Tuất: Quý nhân xuất hiện, được giao trọng trách

Tuổi Tuất trung thành, đáng tin, là kiểu người mà cấp trên luôn muốn có trong đội. Sau tiết Hạ chí, phẩm chất này được đền đáp bằng những cơ hội rõ ràng. Có thể là một đợt thăng chức, một vị trí mới, hoặc đơn giản là được tin tưởng giao việc lớn vốn trước đây không tới lượt mình. Quý nhân của tuổi Tuất giai đoạn này thường là người đã quan sát mình từ lâu, nay mới chính thức ngỏ lời.

Lời khuyên cho tuổi Tuất là đừng tự ti khi cơ hội đến. Nhiều người tuổi Tuất quen với việc đứng sau hỗ trợ, nên khi được đẩy lên tuyến đầu thì lo lắng, hoài nghi năng lực bản thân. Hãy nhớ rằng người ta chọn mình vì đã nhìn thấy điều mình chưa nhìn ra ở chính mình. Nhận lấy cơ hội, học hỏi thật nhanh, và đừng quên dành lời cảm ơn chân thành đến người đã tin tưởng. Đó cũng là cách giữ quý nhân ở lại lâu dài.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.