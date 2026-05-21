Sau tàu dầu Nga, Cuba lại chứng kiến tàu chở hơn 1.700 tấn hàng viện trợ cập bến Havana, không phải từ Mỹ hay Iran

Mexico tiếp tục gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế, thiếu lương thực, nhiên liệu và mất điện kéo dài. Một tàu chở hàng mới với khoảng 1.700 tấn thực phẩm vừa cập cảng Havana, góp phần hỗ trợ tạm thời cho người dân Cuba đang đối mặt với cuộc sống ngày càng khó khăn.

Theo truyền thông quốc tế, tàu Asian Katra treo cờ Panama đã cập vịnh Havana hôm đầu tuần sau hành trình từ Mexico. Lô hàng viện trợ lần này bao gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, đậu và sữa – những thực phẩm đang thiếu hụt nghiêm trọng tại Cuba trong bối cảnh giá cả leo thang và nguồn cung ngày càng eo hẹp. Ngoài phần viện trợ từ Mexico, chuyến hàng còn có sự đóng góp từ Uruguay.

Đây là một phần trong chuỗi các chuyến hàng viện trợ nhân đạo mà Mexico triển khai cho Cuba kể từ tháng 2 năm nay. Theo các thông tin được công bố, tổng khối lượng hàng hóa hỗ trợ mà Mexico gửi tới Cuba đến nay đã vượt 3.000 tấn.

Tuần trước, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang chuẩn bị thêm một chuyến hàng mới tới Cuba. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng các chuyến viện trợ hiện không bao gồm dầu mỏ – mặt hàng mà Cuba đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Tình trạng thiếu nhiên liệu hiện được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến cuộc khủng hoảng tại Cuba trở nên trầm trọng hơn. Việc thiếu dầu diesel và nhiên liệu đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất điện, giao thông, bơm nước, sản xuất lương thực cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Chính phủ Cuba gần đây thừa nhận nước này không có đủ nhiên liệu để vận hành các máy phát điện hỗ trợ cho hệ thống điện quốc gia. Hậu quả là tình trạng mất điện kéo dài xảy ra trên diện rộng.

Tại thủ đô Havana, nhiều khu vực phải chịu cảnh cắt điện hơn 20 giờ mỗi ngày. Ở một số tỉnh khác, điện thậm chí bị gián đoạn gần như cả ngày. Tuần trước, sự cố mất điện đã ảnh hưởng tới 7 trong số 15 tỉnh của Cuba, cho thấy sự mong manh của hệ thống điện trong bối cảnh thiếu nhiên liệu kéo dài.

Khủng hoảng điện năng cũng kéo theo hàng loạt hệ lụy khác. Người dân gặp khó khăn trong việc bảo quản thực phẩm, nấu nướng giữa thời tiết nắng nóng, trong khi hoạt động kinh doanh và sản xuất bị đình trệ. Tình trạng thiếu hàng hóa và giá cả tăng mạnh khiến nhiều gia đình phải xếp hàng dài để mua thực phẩm hoặc tìm tới các cửa hàng chỉ chấp nhận ngoại tệ.

Trong bối cảnh đó, các chuyến hàng viện trợ lương thực được xem như nguồn hỗ trợ quan trọng đối với người dân Cuba. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những lô hàng này chỉ mang tính cứu trợ ngắn hạn và chưa thể giải quyết các vấn đề mang tính cấu trúc mà nền kinh tế Cuba đang đối mặt.

Hiện Cuba vẫn phụ thuộc đáng kể vào các khoản viện trợ, hàng nhập khẩu và các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài để duy trì nguồn cung lương thực và nhiên liệu. Trong khi đó, hoạt động sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu, năng lượng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Để vượt qua khủng hoảng, Cuba cần nhiều hơn các chuyến hàng viện trợ thực phẩm. Quốc gia này cần nguồn nhiên liệu ổn định để vận hành hệ thống điện, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và cải thiện mạng lưới phân phối nhằm đảm bảo hàng hóa đến được với người dân một cách hiệu quả hơn.