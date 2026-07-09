Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung ương.

Hơn 2 triệu cán bộ, công chức tăng lương thêm 8%



Sáng 9/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Liên quan đến công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết đã tham mưu hoàn thiện thể chế về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lao động.

Nghiên cứu đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương.

Cơ quan này cũng tập trung xây dựng, chuẩn bị kỹ lưỡng và đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình và đã hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 26/6.

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 5/5 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Theo đó góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức.

Nhiệm vụ quan trọng khác là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương; trình Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cùng với đó là Nghị định 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở mới đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên cơ sở đó từ 1/7, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng thêm 8% so với thời điểm 30/6/2026. Trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực, trên 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vẫn theo Bộ Nội vụ, hệ thống chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp đã được xây dựng một cách khoa học, minh bạch, hướng đến đồng bộ, bảo đảm phù hợp theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 293/2025 của Chính phủ được điều chỉnh tăng bình quân 7,2%, góp phần nâng cao tiền lương cho người lao động.

Xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ cho biết sẽ ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức.

Cùng với đó là việc xây dựng chính quyền địa phương, tập trung cho cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính các cấp, phát triển thị trường lao động, việc làm, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Nội vụ nêu rõ là tập trung cao độ nghiên cứu đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.

Bộ Nội vụ cũng tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình; cải cách chính sách tiền lương khu vực công, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang.

Cùng với đó thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh bảo đảm phát huy vai trò của chính sách tiền lương trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Qua đó khuyến khích nâng cao năng suất lao động, giải phóng sức sản xuất, góp phần tích cực cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.