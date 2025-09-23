Sau sự cố thông tin tại CIC, những cuộc gọi, tin nhắn, email nào cần đặc biệt cảnh giác?

Sau sự cố thông tin tại CIC (Trung tâm Thông tin Tín Dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục khuyến cáo khách hàng đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn, email giả danh các cơ quan chức năng (như Cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng…) mang nội dung đe dọa nhằm ép buộc hoặc hướng dẫn khách hàng thực hiện các hành vi có thể gây hại tới thiết bị đang sử dụng. Các hành vi này thực chất nhắm đến mục tiêu chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng.

VPBank thông báo các kịch bản lừa đảo phổ biến như sau:

- Thông báo tài khoản/thẻ tín dụng đang gặp rủi ro, cần cài đặt đường link để kiểm tra/xử lý.

- Thông báo lịch sử tín dụng có nợ xấu, có khoản vay tại các tổ chức tín dụng mà khách hàng không được biết, gây tâm lý hoang mang, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân đồng thời cài đặt các ứng dụng giúp khắc phục tình trạng nói trên.

- Giả danh là nhân viên ngân hàng, thông qua việc nắm bắt tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng với các ngân hàng, để yêu cầu tất toán các khoản dư nợ thẻ tín dụng, khoản vay dù chưa đến hạn thanh toán; hoặc để chào mời, chèo kéo dịch vụ mở tài khoản, cho vay nhanh, lãi suất hấp dẫn, thực chất là dẫn dụ tới các app vay nóng trôi nổi, không được cấp phép.

- Giả danh là cán bộ điều tra, yêu cầu chuyển tiền tới tài khoản của cơ quan công an để chứng minh sự trong sạch.

- Giả danh là cán bộ nhà nước, nhân viên ngân hàng yêu cầu cập nhật lại dữ liệu sinh trắc học, VNeID, khai báo thuế… để gửi đường link có chứa mã độc lừa khách hàng truy cập.

Chào bán các tài liệu được cho liên quan tới sự cố thông tin tại CIC, trong đó có gắn mã độc hoặc nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị của người tải tài liệu.

- Sử dụng công nghệ AI, Deepfake để cắt ghép, tạo ra các hình ảnh, video giả mạo có khuôn mặt của người dùng với độ chính xác ngày càng cao, khiến người thân và người xem khó phân biệt thật - giả nhằm lừa đảo khi gọi điện có hình ảnh (video call).

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo của cá đối tượng, người dùng cần chú ý:

- Không tương tác với người tự xưng là cán bộ của các cơ quan nếu chưa kiểm tra được thông tin nhân thân chính xác.

- Không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu liên quan đến tín dụng của người khác, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng;

- Không chia sẻ hình ảnh, video và thông tin cá nhân rộng rãi (public) lên mạng xã hội. Nên cài đặt các chế độ bảo mật, quyền riêng tư ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, người dùng nên tham khảo thông tin từ những nguồn chính thống, tránh tâm lý hoang mang và bị lợi dụng bởi các tổ chức, cá nhân không có / không liên quan tới các nghiệp vụ tài chính – ngân hàng; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người thân trong gia đình, nhất là người lớn tuổi, người trong độ tuổi học sinh, sinh viên để nâng cao ý thức cảnh giác với các hình thức lừa đảo.

Khi cần thay đổi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dùng phải đến trực tiếp quầy giao dịch website/ứng dụng chính thống của ngân hàng đó, cảnh giác với các yêu cầu truy cập link và cài đặt ứng dụng, bất kỳ ứng dụng nào cũng chỉ nên cài đặt trên chợ ứng dụng (Google Play hoặc Appstore).

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, nên giữ lại tin nhắn, số điện thoại, thông tin tài khoản mạng xã hội của đối tượng; chụp màn hình các tin nhắn đe dọa, sau đó trình báo sự việc đến cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan Công an cấp trên gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời