Người dùng iPhone chú ý: Sử dụng xác thực khuôn mặt cho tài khoản ngân hàng không còn an toàn như trước

Minh Anh |

Chỉ với một vài bước, kẻ gian đã có thể truy cập vào tài khoản của bạn qua lỗ hổng này.

Quiz: Video Injection Attacks on iPhones

Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Công cụ tấn công chèn video hoạt động bằng cách nào?

Đáp án đúng là: B. Chiếm quyền kiểm soát kết nối giữa camera và ứng dụng

Giải thích: Hacker sử dụng một máy chủ đặc biệt để can thiệp vào kết nối giữa camera iPhone và ứng dụng, thay thế luồng video thật bằng video deepfake do AI tạo ra, đánh lừa hệ thống xác thực sinh trắc học.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Điều gì khiến người dùng không nhận ra cuộc tấn công chèn video?

Đáp án đúng là: C. Người dùng thấy luồng camera bình thường

Giải thích: Trong khi người dùng thấy mọi thứ bình thường trên camera, ứng dụng nhận được một luồng video deepfake do hacker chèn vào, khiến người dùng không nghi ngờ về cuộc tấn công.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Hậu quả nghiêm trọng nhất của tấn công chèn video là gì?

Đáp án đúng là: B. Vượt qua bảo mật nhận diện khuôn mặt để lừa đảo

Giải thích: Tấn công chèn video cho phép hacker vượt qua các lớp bảo mật nhận diện khuôn mặt, dẫn đến lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, hoặc tạo danh tính giả cho mục đích bất hợp pháp.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Giải pháp nào được đề xuất để ngăn chặn tấn công chèn video?

Đáp án đúng là: C. Tích hợp công nghệ kiểm tra tính sống động

Giải thích: Công nghệ kiểm tra tính sống động xác minh rằng người dùng là một thực thể sống tại thời điểm giao dịch, ngăn chặn việc sử dụng video hoặc hình ảnh giả mạo để đánh lừa hệ thống.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Tại sao jailbreak iPhone làm tăng nguy cơ bị tấn công chèn video?

Đáp án đúng là: B. Vì nó loại bỏ các hạn chế bảo mật của hệ điều hành

Giải thích: Jailbreaking loại bỏ các biện pháp bảo mật của iOS, khiến iPhone dễ bị hacker khai thác để thực hiện các cuộc tấn công như chèn video, gây rủi ro lớn cho dữ liệu cá nhân và tài sản.

Tìm hiểu thêm
