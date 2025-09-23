Người dùng iPhone chú ý: Sử dụng xác thực khuôn mặt cho tài khoản ngân hàng không còn an toàn như trước

Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.
Đáp án đúng là: B. Chiếm quyền kiểm soát kết nối giữa camera và ứng dụng
Giải thích: Hacker sử dụng một máy chủ đặc biệt để can thiệp vào kết nối giữa camera iPhone và ứng dụng, thay thế luồng video thật bằng video deepfake do AI tạo ra, đánh lừa hệ thống xác thực sinh trắc học.
Đáp án đúng là: C. Người dùng thấy luồng camera bình thường
Giải thích: Trong khi người dùng thấy mọi thứ bình thường trên camera, ứng dụng nhận được một luồng video deepfake do hacker chèn vào, khiến người dùng không nghi ngờ về cuộc tấn công.
Đáp án đúng là: B. Vượt qua bảo mật nhận diện khuôn mặt để lừa đảo
Giải thích: Tấn công chèn video cho phép hacker vượt qua các lớp bảo mật nhận diện khuôn mặt, dẫn đến lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, hoặc tạo danh tính giả cho mục đích bất hợp pháp.
Đáp án đúng là: C. Tích hợp công nghệ kiểm tra tính sống động
Giải thích: Công nghệ kiểm tra tính sống động xác minh rằng người dùng là một thực thể sống tại thời điểm giao dịch, ngăn chặn việc sử dụng video hoặc hình ảnh giả mạo để đánh lừa hệ thống.
Đáp án đúng là: B. Vì nó loại bỏ các hạn chế bảo mật của hệ điều hành
Giải thích: Jailbreaking loại bỏ các biện pháp bảo mật của iOS, khiến iPhone dễ bị hacker khai thác để thực hiện các cuộc tấn công như chèn video, gây rủi ro lớn cho dữ liệu cá nhân và tài sản.Tìm hiểu thêm