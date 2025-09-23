Người dùng iPhone chú ý: Sử dụng xác thực khuôn mặt cho tài khoản ngân hàng không còn an toàn như trước

Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: Điều gì khiến người dùng không nhận ra cuộc tấn công chèn video?

A. Ứng dụng hiển thị lỗi khi đăng nhập sai B. Camera ngừng hoạt động hoàn toàn sai C. Người dùng thấy luồng camera bình thường đúng D. Ứng dụng tự động đăng nhập mà không cần quét sai