Bộ KH&CN cho biết, Thứ trưởng Phạm Đức Long vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios – Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper – dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về Dự án Kuiper, sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng thông qua vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng khả năng kết nối tại Việt Nam.

Đại diện Amazon khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược, đồng thời giới thiệu kế hoạch triển khai chòm sao hơn 3.200 vệ tinh, cung cấp Internet tốc độ cao tới 400 Mbps cho cá nhân và 1 Gbps cho doanh nghiệp, với độ trễ thấp, hướng tới phục vụ các vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Amazon đã phóng thành công 102 vệ tinh, đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, trang bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt, tích hợp công nghệ bảo mật AWS.

Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam đã được thành lập tại TP.HCM, và ngày 6/8 vừa qua tập đoàn đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO, dự kiến phục vụ tới 600.000 thuê bao với nhiều nhóm khách hàng: cá nhân, doanh nghiệp, viễn thông backhaul, hàng không – hàng hải và chính phủ.

Thứ trưởng giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện nhanh chóng phối hợp cùng Amazon Kuiper giải quyết thủ tục kỹ thuật để có thể trình hồ sơ thí điểm lên Thủ tướng trong tháng 9/2025.

Trước đó, ngày 23/3, Thủ tướng đã ban hành quyết định cho phép thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông – đến nay SpaceX vẫn chưa nộp hồ sơ xin cấp phép. Nếu muốn triển khai, SpaceX cần hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, đăng ký dự án đầu tư với Bộ Tài chính, sau đó mới được cấp phép cung cấp dịch vụ. Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, các doanh nghiệp vệ tinh LEO sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và pháp nhân có thể chính thức triển khai dịch vụ ngay từ quý IV/2025.

Hiện tại, trong nước mới chỉ có Viettel công bố nghiên cứu vệ tinh LEO, nhưng chưa đưa ra thông tin cụ thể về kết quả. Truyền thông trước đó đưa tin SpaceX dự kiến đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam để triển khai Starlink, cung cấp kết nối băng rộng đến cả những vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo – nơi hạ tầng Internet truyền thống còn hạn chế.