Sau sầu riêng tự trồng, Trung Quốc quyết tâm ‘làm giàu’ với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều: Xuất khẩu tăng 40%, thu gần 1 tỷ đồng/ha

Trung Quốc đang tăng cường xuất khẩu vải thiều trong giai đoạn đầu vụ năm 2026 nhờ cải thiện năng lực logistics chuỗi lạnh và rút ngắn thời gian vận chuyển, trong bối cảnh nhập khẩu sầu riêng từ Đông Nam Á cũng tăng mạnh, góp phần kéo giá mặt hàng này tại thị trường nội địa giảm sâu.

Theo số liệu từ Hải quan Hải Khẩu, kể từ khi bước vào vụ thu hoạch đến ngày 6/5, tỉnh Hải Nam đã xuất khẩu 110 lô vải thiều, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Hải Nam hiện là một trong những vùng sản xuất vải thiều trọng điểm của Trung Quốc.

Tại thị trấn Tam Môn Phụ, diện tích trồng vải đạt khoảng 4.533 ha, với giá trị sản lượng hàng năm vượt 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 69,3 triệu USD) trong những năm gần đây.

Ông Xing Yuanyuan, đại diện Công ty Nông trại Hongming thuộc Tập đoàn Nông nghiệp Nhà nước Hải Nam, cho biết hoạt động thu hoạch tại trang trại đã bắt đầu trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và toàn bộ sản lượng vụ đầu mùa đã được tiêu thụ chỉ trong vòng một tuần.

Trang trại vải Lihai của doanh nghiệp hiện canh tác trên diện tích 23 ha, với sản lượng dự kiến năm nay đạt khoảng 275 tấn. Trong đó, 138 tấn được xuất khẩu sang Malaysia, phần còn lại phục vụ thị trường nội địa.

Theo doanh nghiệp, khoảng 100 lao động đã được huy động cho hoạt động thu hoạch trong hai tuần qua, chưa kể nhân lực phục vụ khâu đóng gói và vận chuyển. Tổng cộng khoảng 20 xe tải lạnh đã được sử dụng để đưa hàng ra thị trường.

Để duy trì chất lượng trái cây tươi, vải sau thu hoạch được làm lạnh ngay trong nước đá, đóng gói cùng đá viên và vận chuyển thông qua hệ thống logistics chuỗi lạnh. Doanh nghiệp cũng áp dụng công nghệ bao bì mới cho phép trái cây "hô hấp" trong quá trình vận chuyển nhằm kéo dài thời gian bảo quản.

Sau khi thu gom tại các trung tâm logistics ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), vải thiều tiếp tục được xuất khẩu bằng đường hàng không hoặc đường biển. China Southern Airlines cho biết trung tâm trung chuyển tại Quảng Châu đã xử lý khoảng 13 tấn nông sản đặc sản kể từ tháng 3, bao gồm vải Hải Nam, anh đào Liêu Ninh và dâu rừng Vân Nam.

Ngày 15/4, một lô vải thiều giống "Quý Hoa Hương" nặng 600 kg đã được vận chuyển từ Quảng Châu tới London và dự kiến xuất hiện trên kệ bán lẻ tại Anh trong vòng 48 giờ.

Ở mảng vận tải biển, quy trình logistics cũng được rút ngắn đáng kể. Theo truyền thông Trung Quốc, một số lô vải Hải Nam được đưa sang Quảng Đông để đóng gói trước khi xuất khẩu bằng đường biển, với tổng thời gian từ thu hoạch đến khi tàu rời cảng hiện giảm xuống còn chưa đầy 24 giờ.

Các doanh nghiệp sản xuất trái cây tại Hải Nam cho biết vẫn còn dư địa mở rộng quy mô trong thời gian tới. Ngoài diện tích vải hiện hữu, nhiều trang trại đang tiếp tục phát triển các giống cây ăn quả mới nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xuất khẩu.

Tại Bincunshan, thành phố Qionghai, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ghi nhận tín hiệu tích cực khi chất lượng trái được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng giá trị kinh tế cho người trồng trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh mô hình sản xuất quy mô lớn và tiêu chuẩn hóa.

Theo các nhà vườn địa phương, điều kiện canh tác thuận lợi cùng việc áp dụng kỹ thuật mới đã giúp quả vải có kích thước đồng đều hơn, màu sắc đẹp hơn so với các mùa vụ trước.

"Vải thiều năm nay to hơn và có màu sắc đẹp hơn, chắc chắn sẽ bán được giá cao," ông Li Shiwu, đại diện một hợp tác xã nông dân tại địa phương, cho biết.

Hiện hợp tác xã quy tụ hơn 100 hộ thành viên, quản lý khoảng 66,7 ha vườn vải thiều. Năng suất trung bình đạt khoảng 15 tấn/ha, trong khi giá trị sản xuất dao động từ 225.000 – 300.000 nhân dân tệ/ha, quy đổi khoảng 810 triệu – 1,08 tỷ đồng/ha.



