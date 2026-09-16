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Sau sầu riêng, đến lượt một loại quả quen thuộc của Việt Nam đang lên cơn sốt: Sản xuất 2,3 triệu tấn nhưng không đủ để xuất khẩu, Trung Quốc thu mua toàn bộ

Như Quỳnh
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Nhu cầu chuối tại các thị trường quốc tế đang vượt khả năng cung ứng của Philippines.

Sau sầu riêng, đến lượt một loại quả quen thuộc của Việt Nam đang lên cơn sốt: Sản xuất 2,3 triệu tấn nhưng không đủ để xuất khẩu, Trung Quốc thu mua toàn bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Philippines đang đối mặt với tình trạng nhu cầu chuối xuất khẩu tăng cao nhưng nguồn cung chưa đủ đáp ứng. Theo ông Stephen Antig, đại diện Liên đoàn các nhà xuất khẩu Philippines, đây hiện là một trong những vấn đề lớn đối với ngành chuối nước này.

Sau khoảng 50 năm phát triển sản xuất chuối Cavendish quy mô thương mại, Philippines đã xây dựng được vị thế tại nhiều thị trường lớn ở châu Á và Trung Đông. Tuy nhiên, khả năng mở rộng sản lượng đang bị hạn chế bởi quỹ đất dành cho trồng chuối.

Ông Antig cho biết Philippines sản xuất khoảng 2,3 triệu tấn chuối trong năm ngoái. Tuy nhiên, diện tích đất hiện có không đủ để ngành đáp ứng toàn bộ nhu cầu từ các khách hàng quốc tế.

Theo ông, Philippines có thể tăng diện tích trồng chuối, nhưng việc này phụ thuộc đáng kể vào chính sách của chính phủ liên quan đến tiếp cận và sử dụng đất nông nghiệp.

Trong khi đó, Philippines cũng phải cạnh tranh với các nhà cung cấp chuối khác trong khu vực và trên thị trường quốc tế, trong đó có Ecuador, Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, theo ông Antig, vấn đề chính của ngành hiện nay không nằm ở việc tìm kiếm người mua mà là khả năng mở rộng nguồn cung.

"Hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề về nguồn cung, và đó là một vấn đề tốt. Chỉ là chúng ta không có đủ đất để sản xuất tất cả lượng chuối mà thị trường cần", ông Antig cho biết.

Bên cạnh hạn chế về đất đai, biến đổi khí hậu đang tạo thêm áp lực đối với sản lượng chuối của Philippines.

Các nhà sản xuất đã ghi nhận những ảnh hưởng của thời tiết đến sản lượng, dù công nghệ và các biện pháp canh tác mới đã giúp ngành hạn chế một phần tác động.

Ông Antig cho biết ngành chuối Philippines đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra Siêu El Niño vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11. Theo ông, sản lượng chuối trong năm nay có thể thấp hơn năm trước, với mức giảm ước tính 10-15%.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường quan trọng của chuối Philippines và đã trở thành thị trường lớn thứ hai của nước này đối với cả chuối và dứa.

Theo ông Antig, quy mô nhu cầu của thị trường Trung Quốc đủ lớn để hấp thụ toàn bộ lượng chuối mà Philippines có thể sản xuất.

"Xét về quy mô thị phần, Trung Quốc thực sự có thể mua tất cả mọi thứ mà chúng tôi sản xuất", ông nói.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường cũng đặt ra rủi ro đối với các nhà xuất khẩu. Vì vậy, ngành chuối Philippines đang tìm cách mở rộng sang các thị trường mới như Kazakhstan, Mông Cổ và Nga, bên cạnh những thị trường truyền thống gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và khu vực Trung Đông.

Ông Antig cho biết đa dạng hóa thị trường là một lựa chọn chiến lược nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào một điểm đến duy nhất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng hoạt động trồng cây ăn quả tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Sự gia tăng sản xuất tại các nước trong khu vực có thể làm thay đổi môi trường cạnh tranh đối với các nhà xuất khẩu trái cây Philippines trong thời gian tới.

Tags

Sầu riêng

Việt Nam

Trung Quốc

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