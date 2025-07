Sau sáp nhập, tỉnh gần 5 triệu dân này sẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý từ biển, đảo, núi rừng đến đồng bằng trù phú

8 giờ sáng ngày 30/6, 34 tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có tính lịch sử của đất nước, là khởi đầu cho một vận hội phát triển mới của Việt Nam.

Tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tham dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tỉnh An Giang.

Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh An Giang thực hiện sáp nhập với tỉnh Kiên Giang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang (mới) giáp tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, Vương quốc Campuchia và Biển Đông.

Tại Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Sau sắp xếp, tỉnh có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu; trong đó có 79 xã, 14 phường, 3 đặc khu hình thành sau sắp xếp và 6 xã không thực hiện sắp xếp.

Toàn cảnh Lễ Công bố được tổ chức tại tỉnh An Giang (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu, với diện tích tự nhiên trên 9.888 km2, quy mô dân số hơn 4,9 triệu người, có 102 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh An Giang (mới) có một không gian phát triển rộng lớn.

Chỉ ra điểm đặc biệt của tỉnh An Giang (mới), Phó Thủ tướng cho biết địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý đa dạng. Nơi đây hội tụ từ biển, đảo, núi rừng đến đồng bằng trù phú, với một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước được đầu tư ngày càng đồng bộ hơn, cùng với nguồn lao động tại chỗ dồi dào.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, những yếu tố trên sẽ mang lại cho An Giang tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh vượt bậc trong phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn nhất cả nước. Ngoài ra, địa phương còn có khu công nghiệp chế biến, hệ thống logistics nhiều tiềm năng.

Cũng tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ xác định lại địa giới hành chính lớn hơn mà quan trọng hơn là tạo ra những điều kiện, động lực và cơ chế mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và quan trọng nhất là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ đó, tạo ra nền tảng để An Giang phát huy tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh, vươn lên trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.