Sầu riêng giá rẻ 'đổ bộ' Hà Nội, 1 ngày bán gần 3 tấn

Tại một cửa hàng trái cây trên phố Tô Hiệu, Hà Đông, từ sáng sớm đã đông đúc người mua sầu riêng.

Người bán hàng cho biết, tại cửa hàng đang bán 2 loại sầu là Ri 6 và sầu Thái được vận chuyển từ miền Nam ra mỗi ngày. “Loại Ri 6 có hai mức giá, loại 1 là 50.000 đồng/kg, loại 2 là 35.000 đồng/kg. Sầu Thái cũng có 2 loại, loại 1 giá 50.000 đồng/kg, loại 2 giá 39.000 đồng/kg”, chủ cửa hàng cho biết.

Đặc biệt, chất lượng giữa loại 1 và loại 2 gần như không có sự chênh lệch. “Cùng là sầu Ri 6 hay sầu Thái, cùng độ chín, cùng vị ngọt bùi. Khác chủ yếu nằm ở số “hộc” múi bên trong. Loại 1 có 4-5 hộc, loại 2 chỉ có 2-3 hộc. Nhiều người chọn loại 2 vì rẻ hơn mà ăn vẫn ngon như nhau.

Mức giá 35.000 đồng/kg chỉ tương đương với giá cam sành mùa rộ khiến nhiều người ban đầu còn ngờ vực nhưng sau một lần mua thử, rất nhiều khách quay lại mua với số lượng lớn”, người bán hàng nói và cho biết mỗi ngày bán trung bình từ 2-3 tấn sầu mỗi ngày.

Chị Hằng (ở phường Cầu Giấy) cho hay: “Tôi mua ở đây lần đầu tiên nhưng trước đó đã được thử sầu ở đây rồi, ăn rất ngon, không khác gì sầu mua trong siêu thị cả”.

Giá sầu rẻ, khách đến mua chọn một lúc cả chục cân về ăn hoặc chung với bạn bè mua với số lượng lớn. Biết đến cửa hàng bán sầu giá rẻ qua một video trên TikTok, một vị khách ở Hai Bà Trưng chia sẻ: “Sầu rẻ như thế này mua nhiều một chút về ăn dần cho bõ công đi”.

Sầu riêng đồng giá 38.000 đồng/kg giúp cửa hàng bán hết hàng tấn quả trong một ngày.

Tại một cửa hàng hoa quả khác trên đường 19/5 (Văn Quán, Hà Đông), sầu riêng đang được giao bán với mức giá 38.000 đồng/kg, đồng giá với tất cả các loại sầu từ Ri 6, sầu Thái, sầu Musang King.

Chủ cửa hàng cho biết, sầu được nhập về từ Đắk Lắk, mỗi ngày cửa hàng lấy gần 4 tấn nhưng vẫn bán hết sạch. Người này cho biết thêm, cửa hàng có một nhóm zalo thông báo cho mọi người biết lúc nào hàng về để họ chủ động qua chọn. Chỉ tính riêng trong buổi sáng 8/8, cửa hàng đã bán hết hơn 2 tấn sầu.

"Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình ưu đãi để khách hàng biết đến cửa hàng nên mới có mức giá 38.000 đồng. Chương trình chỉ diễn ra trong 5 ngày, hết tuần này là về giá cũ 68.000 - 78.000 đồng/kg tuỳ loại", chủ cửa hàng chia sẻ.

Ghi nhận tại nhiều điểm bán sầu lẻ trên các tuyến đường và các khu chợ dân sinh ở Hà Nội, giá sầu Ri 6 và sầu Thái nguyên quả đang được rao bán với giá từ 65.000 - 80.000 đồng/kg tuỳ từng loại. Trên các sàn thương mại điện tử, giá sầu riêng nguyên quả hiện dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/kg, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Sầu riêng Ri 6 loại 1 có 5 hộc múi, múi to, vị ngọt thơm và rất ngậy.

Theo chia sẻ của người bán, để chọn được sầu chín thì có thể thử bằng cách gõ hoặc lắc quả sầu. Những quả cầm lên lắc thấy kêu hoặc khi gõ kêu bộp bộp như mít là những quả đã già sắp chín, về để sang hôm sau là có thể bổ ăn ngon.

Những quả lắc không thấy kêu là những quả chưa chín, loại này đem về để tầm 4-5 ngày mới có thể ăn được. Với loại sầu riêng còn xanh mua về nhà đợi chín thì không nên để trực tiếp xuống nền gạch, bởi vì như thế sầu sẽ bị lạnh dẫn đến sượng múi; khi đợi sầu chín cần lót một tấm giấy bìa dày phía dưới.