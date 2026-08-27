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Sau Rằm tháng 7, 3 con giáp vượt qua giai đoạn khó khăn, gặp quý nhân của đời nhưng cần thận trọng kẻo vướng rắc rối

Thùy Linh
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Sau Rằm tháng Bảy âm lịch, vận trình của một số con giáp được dự báo có những chuyển biến tích cực.

Có những giai đoạn không xảy ra biến cố quá nghiêm trọng, song công việc, tiền bạc và chuyện tình cảm liên tiếp phát sinh cũng đủ khiến con người mệt mỏi. Theo dự đoán, sau Rằm tháng Bảy, tuổi Sửu, Mão và Tỵ có thể cảm nhận rõ sự thay đổi theo hướng dễ chịu hơn. Đó không nhất thiết là cơ hội lớn hay bước ngoặt bất ngờ, nhưng những vấn đề từng kéo dài có thể dần tìm được hướng giải quyết, giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn.

1. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường có xu hướng tự mình giải quyết mọi việc và không muốn làm phiền người khác. Vì thế, khi nhiều áp lực cùng xuất hiện, họ dễ âm thầm chịu đựng trong thời gian dài.

Sau Rằm tháng Bảy, con giáp này được cho là có thể nhận được sự hỗ trợ đúng lúc. Công việc khó khăn có người cùng chia sẻ, chuyện gia đình dần tìm ra hướng giải quyết hoặc một lời khuyên phù hợp giúp họ tháo gỡ vấn đề đang bế tắc.

Những việc tồn đọng cũng có khả năng từng bước được xử lý, giúp tuổi Sửu bớt cảm giác phải chạy theo quá nhiều trách nhiệm. Tài chính được dự báo ổn định hơn, các khoản chi có thể dễ kiểm soát và một số vấn đề tiền bạc kéo dài có cơ hội được giải quyết.

Khi áp lực giảm bớt, tuổi Sửu có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Đôi khi, chỉ một buổi tối không phải lo lắng về công việc hay một giấc ngủ trọn vẹn cũng đủ giúp họ lấy lại năng lượng.

2. Tuổi Mão

Nếu tuổi Sửu thường chịu áp lực từ trách nhiệm, người tuổi Mão lại dễ mệt mỏi vì những vấn đề cảm xúc. Một mối quan hệ không rõ ràng, lời nói khiến họ tổn thương hay cảm giác không được thấu hiểu có thể khiến con giáp này suy nghĩ dai dẳng.

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Sau Rằm tháng Bảy, tuổi Mão được cho là sẽ dần lấy lại sự cân bằng. Một số người có thể nhận được câu trả lời cho điều mình băn khoăn, trong khi những người khác nhận ra rằng không phải chuyện gì cũng cần tiếp tục chờ đợi lời giải thích.

Đây cũng là giai đoạn các mối quan hệ có sự điều chỉnh. Hiểu lầm có thể được tháo gỡ, người cũ có cơ hội kết nối lại, thậm chí trở thành quý nhân của cuộc đời.

Khi tâm trạng ổn định, tuổi Mão có thể tìm lại niềm vui từ những điều giản dị như gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân hoặc dành thời gian cho gia đình.

3. Tuổi Tỵ

Trước Rằm tháng Bảy, tuổi Tỵ có thể phải liên tục đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là những việc kéo dài nhưng chưa có kết quả rõ ràng. Chính sự chờ đợi và lưỡng lự khiến họ tiêu tốn nhiều năng lượng.

Sau thời điểm này, công việc được dự báo có dấu hiệu thuận lợi hơn. Những nhiệm vụ đình trệ có thể được tiếp tục, phản hồi chậm trễ dần xuất hiện hoặc người liên quan bắt đầu phối hợp để hoàn thành công việc.

- Ảnh 2.

Áp lực tài chính cũng có thể giảm bớt. Dù chưa chắc có khoản thu lớn, tuổi Tỵ có thể nhận được tiền thanh toán bị chậm, giải quyết được khoản nợ hoặc hạn chế các chi phí phát sinh.

Điều quan trọng nhất là họ dần biết việc gì nên giữ, việc gì cần buông. Khi không còn để quá nhiều mối quan hệ và vấn đề không cần thiết chi phối, tuổi Tỵ có thể tìm lại sự bình yên và bước tiếp với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

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tuổi Sửu

tuổi Mão

Người tuổi Tỵ

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