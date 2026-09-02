Từ 30 phút đến 3 giờ đứng nghiêm, những chiến sĩ tiêu binh Đoàn 275 phải trải qua quá trình rèn luyện thể lực, điều lệnh khắt khe để thực hiện nhiệm vụ bên Lăng Bác.
Những chiến sĩ tiêu binh danh dự bên Lăng Bác và nhiệm vụ đặc biệt
Vì vậy, các chiến sĩ phải duy trì luyện tập thể lực và điều lệnh thường xuyên.
Từ sân tập đến Quảng trường Ba Đình, các động tác phải được thực hiện thống nhất, đúng điều lệnh.
Theo
VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://vtcnews.vn/sau-nhung-buoc-chan-khong-sai-mot-nhip-cua-chien-si-tieu-binh-bao-ve-lang-bac-ar1037021.html