Sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, Apple chọn Việt Nam làm điều đặc biệt!

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, ông Tạ Hải Tùng cho biết, trong 2 tháng tới, tại Tòa nhà B1 Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ khai trương Trung tâm Đào tạo của Apple tại Việt Nam, với trọng tâm hướng tới phát triển cộng đồng tqua các hoạt động đa dạng từ đào tạo kỹ năng (tập trung vào kỹ năng số) đến đổi mới sáng tạo.

Đây là một trong 4 trung tâm loại này trên Thế giới, trước đó đã có ở: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và bây giờ là Việt Nam - ông Tùng nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội, tin vui này khởi nguồn từ chuyến đi theo đoàn công tác của TBT sang Hoa Kỳ năm 2024, với điểm nhấn là chuyến thăm Apple Park tại Cupertino, và sau đó là hơn năm ròng rã thảo luận, trao đổi, thống nhất với Hội sở Apple (từ Ban Dự án đến Bộ phận Pháp chế), để rồi Dự án đã được khởi công dịp đầu năm 2026.

"Sau Samsung, IBM, Naver và giờ là Apple, rồi sắp là Qualcomm, có thể nói công tác "dọn ổ đón đại bàng" của SoICT đã thành công bước đầu" - Hiệu trưởng này chia sẻ mong muốn không chỉ dừng lại ở dự án, ở tiềm năng, mà trường muốn trở thành một đối tác tin cậy, đối tác R&D xứng tầm trong khu vực, để từ đây tài năng Việt vươn tầm, đĩnh đạc bước ra thế giới.