Sau Mỹ, Nhật, nay đến lượt Úc: Một loại quả Việt chinh phục thêm thị trường khó tính, người trồng thu tiền tỷ

Mới đây, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc và trái việt quất của Úc sang Việt Nam.

Việc chính thức được phép vào thị trường Úc – một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới – không chỉ là dấu mốc lớn với ngành trái cây Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị cho người trồng bưởi, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi bưởi được xem là “vua trái cây đặc sản”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird và các đại biểu tại Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc.

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tiềm năng của bưởi Việt là câu chuyện của ông Huỳnh Văn Quận ở xã Giao Long, Bến Tre cũ nay là Vĩnh Long

Trước đây, gia đình ông chỉ có 1,5 ha vườn trồng đủ loại cây ăn trái, thu nhập bấp bênh. Năm 1998, ông thử nghiệm trồng 150 nhánh bưởi da xanh xen trong vườn nhãn. Nhờ hợp đất và chăm đúng kỹ thuật, cây bưởi phát triển tốt, sai quả và dần trở thành cây trồng chủ lực.

Đến nay, ông Quận sở hữu hơn 3 ha bưởi da xanh, mỗi năm thu hoạch trên 50 tấn trái, mang lại lợi nhuận hơn 1,2 tỷ đồng.

Trang trại của ông hiện đã ứng dụng hệ thống tưới tự động, thả kiến vàng diệt sâu, sản xuất hữu cơ. Nhờ đó, bưởi có màu ruột đẹp, vị ngọt thanh, giá bán cao hơn thị trường 10–15%.

Bưởi Việt Nam có mặt tại 14 nước

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trái bưởi tươi Việt Nam hiện đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản… Diện tích trồng bưởi cả nước đã tăng từ 50.000 ha năm 2015 lên hơn 100.000 ha năm 2025, với sản lượng gần 1 triệu tấn/năm. Riêng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bưởi đạt khoảng 60 triệu USD.

Việc mở cửa thêm thị trường Úc không chỉ giúp nâng giá trị xuất khẩu mà còn thúc đẩy các địa phương tái cơ cấu sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP, đồng thời mở rộng chuỗi giá trị từ vùng trồng – sơ chế – bảo quản – logistics – tiêu thụ.

Nổi bật trong hành trình xuất khẩu bưởi chính ngạch là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất – Nhập khẩu Trái Cây Chánh Thu (Chanh Thu Fruit Group) – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam.

Hiện Chánh Thu là đơn vị tiên phong đưa bưởi da xanh, sầu riêng, xoài vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Doanh nghiệp sở hữu nhiều chứng nhận quốc tế quan trọng như: HACCP, FSSC 22000, Halal, và được cấp mã số nhà đóng gói bởi Cục Bảo vệ Thực vật – điều kiện bắt buộc để bưởi Việt được xuất khẩu.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Chánh Thu còn định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Doanh nghiệp hợp tác với nông dân phát triển vùng trồng đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, áp dụng công nghệ sau thu hoạch tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng phụ phẩm, hỗ trợ người trồng chuyển đổi canh tác xanh và số hóa quản lý vùng nguyên liệu.

Việc bưởi Việt chính thức có “visa” vào Úc đánh dấu bước tiến mới của ngành hàng trái cây Việt Nam – không chỉ nâng tầm thương hiệu nông sản, mà còn chứng minh khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Trái bưởi Việt đang khẳng định vị thế mới biểu tượng cho nông nghiệp hội nhập và phát triển bền vững.



