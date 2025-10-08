Việt Nam sở hữu một loại hạt “hút” thị trường châu Âu, tăng mua liên tục: Dự kiến thu về 8 tỷ USD

Loại hạt của Việt Nam đang hút các quốc gia châu Âu chính là cà phê.

9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt gần 7 tỷ USD – mức cao kỷ lục, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2024. Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ giá và sản lượng tăng, mà còn từ nỗ lực chuyển đổi sang mô hình sản xuất – xuất khẩu bền vững, giúp cà phê Việt Nam củng cố vị thế trên thị trường thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích cà phê năm 2025 đạt khoảng 718.000 ha, sản lượng ước 1,95 triệu tấn.

Đức, Ý và Tây Ban Nha tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm hơn 28% tổng kim ngạch, trong đó giá trị xuất khẩu sang Đức tăng gần 90%. EU vẫn là thị trường chủ lực, chiếm hơn 63% tổng xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Nông dân thu hoạch cà phê (ảnh: Internet).

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê tại châu Á tăng mạnh, đặc biệt ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Cùng với việc Mỹ áp thuế đối ứng 50% lên hàng hóa Brazil, cà phê Việt Nam đang có thêm cơ hội lớn để gia tăng thị phần toàn cầu.

Trong cơ cấu xuất khẩu, cà phê Robusta vẫn giữ vai trò chủ lực với gần 950.000 tấn, trị giá 4,9 tỷ USD. Tuy nhiên, điểm sáng của năm nay nằm ở sự bứt phá của cà phê Arabica và cà phê chế biến – hai phân khúc có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam.

Chiếm lược đầu tư phát triển bền vững

Giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp trong nước đang tập trung mạnh vào chiến lược phát triển bền vững, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (Intimex Group) được xem là hình mẫu tiên phong. Là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất Việt Nam, Intimex tham gia các chương trình chứng nhận quốc tế như: 4C, UTZ và Rainforest Alliance, triển khai tại các vùng trọng điểm Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ), Gia Lai, Lâm Đồng. Hiện có hơn 15.000 hộ nông dân tham gia chương trình, với diện tích 27.000 ha, sản lượng đạt 92.000 tấn mỗi năm.

Không chỉ dừng ở mô hình liên kết sản xuất, Intimex còn xây dựng chiến lược phát triển cà phê bền vững toàn diện, kết hợp lợi ích kinh tế – xã hội – môi trường.

Doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đào tạo nông dân về kỹ thuật canh tác thân thiện môi trường, giảm phát thải carbon và bảo vệ tài nguyên đất – nước.

Các dự án “Cảnh quan chống khí thải Carbon”, “4C Landscape”, “Rainforest” do Intimex triển khai đang bao phủ hơn 72.500 ha tại Tây Nguyên, giúp hơn 40.000 nông hộ cải thiện sinh kế.

Ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn của European Coffee Cooperation (ECC) và Rainforest Alliance (RA), Intimex còn tích cực tham gia các chương trình chống phá rừng, chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Mục tiêu không chỉ là xuất khẩu cà phê đạt chuẩn châu Âu, mà còn hướng tới phát triển một chuỗi giá trị bền vững, trong đó nông dân được hưởng lợi công bằng và môi trường sinh thái được bảo tồn.

Nhờ những nỗ lực này, Intimex đã góp phần quan trọng vào việc nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam, đưa hạt cà phê từ Tây Nguyên vươn tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến, đến cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ cán mốc 1,5 triệu tấn, tương đương 8 tỷ USD, đánh dấu bước tiến mới trên con đường phát triển bền vững và khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ cà phê thế giới.



