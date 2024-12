Ngày 5-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị này tạm giữ hình sự Phàn Văn Canh (SN 1966, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình) về hành vi giết người.

Phàn Văn Canh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 4-12, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà của con trai mình là Phàn Tiến Sinh (SN 1990), Canh và em vợ là ông T.D.C. (SN 1966) xuống gian bếp ngồi sưởi lửa.

Trong khi nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, Canh đã bất ngờ lấy dao nhọn đâm ông C.. Ông C. được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tử vong do thương tích quá nặng.

Sau khi gây án, Canh đã đến trụ sở công an xã đầu thú và khai báo hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.