Sau khi tham dự buổi họp lớp cuối năm, tôi đã "chặn" người bạn cùng lớp học giỏi hơn mình: Càng nghĩ, càng hối hận vô cùng

* Bài viết của blogger Tiểu Quyên (Trung Quốc)

Bạn đã bao lâu không tham gia buổi họp lớp?

Tôi đã gần 20 năm rồi...

Mới đây, một người bạn gửi cho tôi thông tin về buổi họp lớp. Ban đầu, tôi định làm như mọi năm, vô thức từ chối. Nhưng sau đó, xem những hình ảnh bạn bè vui vẻ tụ họp nhiều năm, tôi bỗng dâng lên cảm giác muốn đi một lần.

Ngay lập tức, tôi lục tìm trong đống đồ chơi của con trai mấy chiếc ba lô cũ đã lâu không dùng, rồi lục trong đống búp bê Barbie của con gái lấy cây son còn sót lại chút ít, cuối cùng cố gắng nhét cơ thể tròn trịa vào chiếc váy đã mười mấy năm không mặc, rồi xông xáo lên đường.

Có câu nói thế này: "Một lần dũng cảm, đổi lấy cả đời nhút nhát". Không ngờ lần họp lớp này lại trở thành "hộp Pandora" của tôi, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối...

Ảnh minh hoạ

So sánh mù quáng là bắt đầu của đau khổ và lo âu

Khi đến nơi, tôi mới nhận ra những bạn học ngày xưa ai cũng mặt mày rạng rỡ, ăn mặc sang trọng. Chỉ riêng tôi là thân hình phì nhiêu, quần áo thì nhăn nhúm cũ kỹ. Những người bạn học thành đạt ngồi chung một chỗ, bàn luận về những thuật ngữ thương mại mà tôi không hiểu gì.

Nhìn thấy mình không thể chen vào, tôi đành tìm mấy cô bạn học nữ. Tôi nghĩ, giờ ai cũng làm mẹ rồi, chắc chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện về con cái, than phiền về chồng. Nhưng vừa mở miệng, nhà họ Trương con cái học giỏi, nhà họ Lý con có đầy bằng cấp, nhà họ Vương con cái treo đầy huy chương trên tường.

Nhớ lại hai đứa con của tôi thì học lực chẳng ra sao, chẳng có gì nổi bật, so với những đứa trẻ kia thì thật là chán nản, tôi chỉ biết cúi đầu ăn lấy ăn để.

Họp xong về đến nhà, vừa mở cửa là thấy hai đứa trẻ đang ngồi chật cứng trên ghế, cười khúc khích xem video ngắn. Lửa giận trong tôi bùng lên, tôi tức giận mắng con trai: "Con là anh, cả ngày ngoài việc chỉ biết xem video, không biết làm gương cho em gái!".

Nhìn thấy con gái cúi mặt, tôi lại tiếp tục mắng: "Còn con nữa, bài tập nghỉ Tết chưa viết được chữ nào, chỉ biết chơi đùa theo anh!".

Nhìn con cái không chịu cất điện thoại lại, trong lòng tôi lại bùng lên cơn giận dữ, nghĩ đến những đứa trẻ nhà bạn bè đều giỏi giang, con cái mình chẳng có gì nổi bật, tâm trạng càng thêm tồi tệ.

Vì thế tôi đuổi theo vào phòng con trai, tiếp tục nói: "Chỉ còn một học kỳ nữa là tới kỳ thi trung học, với cái thái độ học tập như thế này, mà có thể thi đậu thì đúng là điều kỳ diệu!". Cuối cùng con trai đóng cửa phòng cái "rầm" và còn gửi cho tôi một câu: "Điên rồi!"

Ngày hôm đó, kết thúc trong những tiếng khóc thảm thiết của tôi và việc xóa hết bạn bè trong danh sách bạn học.

Có một câu nói thế này, tất cả lo âu đều là sự tức giận với sự bất lực của bản thân

Kẻ thù lớn nhất của những gia đình bình thường chính là "những đứa trẻ nhà người ta". Cha mẹ không phải là thánh nhân, có so sánh thì cũng là chuyện thường tình.

Khi những đứa trẻ xuất sắc nhà người khác chiếu sáng vào mắt tôi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực vì sự kém cỏi của bản thân, nhưng lại không thể thay đổi được tình hình, nên đành trút giận lên những đứa trẻ không thể phản kháng.

Vì rất khó trở thành "cha mẹ nhà người ta", nên rất dễ dàng quay lại đổ lỗi cho con cái vì sao chúng không thể trở thành "con cái nhà người ta". Theo tâm lý học, con người sinh ra đã có bản năng so sánh xã hội. Nhìn theo chiều hướng tốt, thông qua sự so sánh, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về vị trí của bản thân.

Tuy nhiên, một khi sự so sánh vượt qua mức độ cần thiết, sẽ dẫn đến hai hậu quả xấu:

- So sánh mù quáng của cha mẹ có thể dễ dàng khiến trẻ kém tự tin.

- Cha mẹ rất dễ rơi vào vòng lo âu nuôi dạy con cái. Tâm lý so sánh tiêu cực sẽ cản trở khả năng phán đoán khách quan ban đầu và khiến chúng ta dễ dàng chỉ trích, đổ lỗi cho trẻ theo ý muốn.

Khi viết những dòng này, tôi rất xấu hổ.

Đó chỉ là một buổi họp lớp đơn giản mà thôi cũng khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin đến vậy.

Mỗi đứa trẻ đều có quỹ đạo cuộc đời của riêng mình. Nếu đi theo bước chân của người khác, bạn sẽ không thể tìm được con đường phù hợp cho chính con mình.

Điều gì khiến cha mẹ mắc kẹt trong vòng "so sánh"?

Sau sự hỗn loạn hôm đó, khi đã bình tĩnh lại, tôi đã triệu tập các con lại và tổ chức một cuộc họp gia đình. Tôi thành thật xin lỗi, và tôi nghĩ chắc các con sẽ tha thứ.

Kết quả, con gái ôm tôi và nói: "Mẹ ơi, con đã tha thứ cho mẹ từ lâu rồi, con yêu mẹ". Còn con trai thì bĩu môi: "Mẹ, mẹ có tin lời xin lỗi của mình không? Giờ thì nói hay lắm, nhưng vài hôm nữa lại thấy con nhà người ta học giỏi, lại bị kích động rồi quay ra mắng chúng con thôi!".

Lần này, tôi không phản bác lại con trai, vì lời của nó thật sự đã khiến tôi tỉnh ngộ. Tại sao là cha mẹ, chúng ta luôn không thể ngừng việc so sánh con mình với con của người khác? May mắn là, là một người mẹ thích học hỏi, tôi đã đọc khá nhiều sách về nuôi dạy con cái, và sau một vòng tìm hiểu, tôi đã tìm thấy câu trả lời:

1. So sánh mù quáng bắt nguồn từ sự thúc đẩy của "cái tôi"

Trong cuốn Khám phá gia đình, tác giả viết: "Cha mẹ sinh con, thường ngay từ đầu đã mang trong mình một phần rất mạnh mẽ của bản thân". Cái "cái tôi" tự nhiên này sẽ khiến cha mẹ cảm thấy rằng họ sở hữu quyền "sở hữu" con cái.

Vì vậy, khi con cái giỏi, cha mẹ sẽ cho rằng thành tích của chúng là nhờ vào công lao giáo dục của mình; còn khi con cái không giỏi, cha mẹ lại đổ lỗi cho con.

Cha mẹ muốn chứng minh thành công của bản thân qua việc con cái giành được những phần thưởng, điểm số, hay thành tích được xã hội công nhận. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng sẽ trở thành áp lực đè nặng lên con cái, thậm chí có thể làm chúng ngộp thở.

Con cái không phải là vật trang trí để cha mẹ phô trương thành tựu nuôi dạy của mình. Cha mẹ càng "cái tôi" càng lớn, con cái càng thiếu đi bản sắc của chính mình.

2. So sánh mù quáng bắt nguồn từ sự không hài lòng với "hiện tại"

Một người dùng trên Zhihu chia sẻ, cô ấy từng rất lâu có thói quen so sánh con gái mình với các bạn khác, thường xuyên nói câu: "Nhìn xem, người khác chơi đàn piano chăm chỉ như vậy, họ có thể chơi được bản nhạc này, tại sao con lại không làm được?".

Cho đến khi cô ấy nhận ra rằng tự tay làm mất đi sự tự tin của con gái mình, cô mới biết những gì cô cho là "thúc đẩy con cái tốt hơn", thực chất lại là "không hài lòng với hiện tại của con".

Rất nhiều lúc, sự không hài lòng của người lớn với con cái thực chất chính là sự không hài lòng với bản thân họ.

Khi nghĩ lại những gì đã chứng kiến tại buổi họp lớp, tôi nhận ra hóa ra mình đã quá nhạy cảm. Mọi người chỉ đang trò chuyện với nhau về những phiền muộn trong cuộc sống của họ, nhưng tôi lại cố gắng kéo những câu chuyện ấy vào cuộc sống của mình, phải tìm ra sự khác biệt, tự tạo thêm lo lắng.

Tôi cảm thấy con mình quá bình thường, nhưng có thể chính những người khác cũng đang lo lắng vì con cái họ chưa đủ xuất sắc. Giờ nghĩ lại, dù con cái học không giỏi, nhưng con trai tôi rất có trách nhiệm, con gái lại rất ấm áp. Thực ra, đó cũng là một dạng xuất sắc khác.

3. So sánh mù quáng bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi của cha mẹ

Một nhà tư vấn tâm lý chia sẻ, có một bà mẹ từng đưa con gái 17 tuổi của mình đến tìm sự giúp đỡ. Cô gái mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, và bác sĩ chẩn đoán rằng bệnh tình của cô có liên quan lớn đến căng thẳng tinh thần.

Sau khi trò chuyện với cô gái, tư vấn viên mới biết rằng từ nhỏ đến lớn, những gì cô gái thường xuyên nghe từ cha mẹ là: "Con phải nỗ lực hết mình mới có thể vượt trội hơn người khác". Áp lực từ cha mẹ đã trở thành nguồn căng thẳng lớn nhất đối với cô gái, để được cha mẹ công nhận, cô cố gắng học tốt, cố gắng trở thành đứa con thông minh, xuất sắc trong mắt cha mẹ.

Sau khi suy ngẫm về lần gặp mặt lớp học, tôi nhận ra rằng để không rơi vào vòng luẩn quẩn của sự so sánh, tôi cần phải làm được ba điều sau:

1. Tập trung vào những trải nghiệm hiện tại, quan trọng hơn là tương lai không xác định

Một thời gian tôi vì lo lắng mà ép buộc hai đứa học hành chăm chỉ, nhưng chúng không có năng khiếu đặc biệt, học mãi mà không tiến bộ gì mấy. Sau đó, con trai tôi đã nói một câu khiến tôi tỉnh ngộ: "Mẹ ơi, mẹ chỉ là một bà mẹ bình thường, con và em gái trở thành những đứa trẻ bình thường là rất bình thường mà".

Suy nghĩ thông suốt, tâm lý tôi nhẹ nhàng hơn, quan hệ giữa tôi và các con cũng trở nên hòa thuận, hai đứa lớn lên trong môi trường thoải mái, nhẹ nhàng, và tự nhiên trở nên tích cực hơn.

2. Cho phép con cái phát triển theo nhịp điệu của riêng mình

Con cái có nhịp điệu của riêng chúng, và chúng ta không cần phải đóng vai trò "Thượng đế" trong cuộc đời của chúng. Chúng đến để tận hưởng cuộc sống của chính mình, chứ không phải để sống vì mong đợi của cha mẹ.

3. So sánh đúng cách

Dù so sánh mù quáng là nguồn gốc của khổ đau, nhưng nếu sử dụng so sánh một cách hợp lý, nó có thể trở thành động lực để con cái tiến lên. Ví dụ, thông qua so sánh với người khác, con cái có thể nhận ra điểm yếu của mình và học hỏi thêm. Hoặc thông qua so sánh với chính mình, con cái sẽ tập trung vào bản thân, tiếp tục tiến lên theo mục tiêu đã đặt ra.

So sánh có thể là một con dao sắc bén đối với con cái, nhưng cũng có thể trở thành một sức mạnh nâng đỡ con cái vươn lên.