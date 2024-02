Sau khi tắt bếp từ, nếu rút điện ngay thì bạn đang làm sai: Tưởng an toàn nhưng lại dễ châm ngòi cháy nổ

Bếp từ là một thiết bị gia dụng hiện đại được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng nấu ăn nhanh chóng, sạch sẽ và tiết kiệm năng lượng. Bếp từ hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng từ, trong đó dòng điện được tạo ra bởi một cuộn dây điện từ dưới mặt bếp sẽ tạo ra nhiệt độ cao trực tiếp trên đáy nồi nấu. Điều này giúp nhiệt không bị thoát ra môi trường xung quanh, làm giảm rủi ro cháy nổ so với bếp gas và cũng giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn sau khi nấu nướng.

Tuy nhiên, việc sử dụng bếp từ không phải là không có rủi ro.Nhiều người sau khi sử dụng bếp thường có thói quen rút phích cắm do bếp gây ra tiếng ồn. Trên thực tế, đây là hành động nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Nhìn chung, bếp từ và bếp hồng ngoại sử dụng một nguồn nhiệt rất lớn để hoạt động, do đó nó cần một khoảng thời gian để tản nhiệt cho nguội trở lại sau khi sử dụng.

Khi bạn nhấn nút OFF trên bếp, bạn vẫn hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng quạt trong máy hoạt động. Quạt này có tác dụng giúp bếp nguội nhanh hơn, làm giảm sự tác động nhiệt và kéo dài tuổi thọ cho bếp.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Trên thực tế, khi bạn để bếp ở chế độ OFF, nó không được đốt nóng nên chỉ tiêu thị một lượng điện năng rất nhỏ. Do đó chỉ tốn khoảng vài phút để bếp tắt mà thôi. Do đó, để sử dụng bếp tốt hơn, sau khi sử dụng xong, bạn nên nhấn nút OFF và chờ 30 phút sau mới rút nguồn điện.

Ngoài ra, bạn cũng không nên để nguyên nguồn điện sau khi tắt bếp dù bếp đã nguội để đảm bảo an toàn không rò rỉ nguồn điện trong gia đình, và tránh gây nguy hiểm cho trẻ em.

Ngoài ra, khi sử dụng bếp từ, bạn còn cần ghi nhớ những điều sau:

1. Thường xuyên vệ sinh bếp

Bếp từ sau thời gian dài sử dụng sẽ xuất hiện những vết dầu mỡ hoặc thức ăn thừa bám chặt trên bề mặt kính. Vấn đề này không chỉ khiến bếp mất thẩm mỹ mà còn làm giảm khả năng gia nhiệt, gây hao tốn điện năng sử dụng của thiết bị. Thậm chí về lâu dài, nó có thể gây mất chênh lệch nhiệt độ, dễ gây nứt vỡ mặt kính bếp.

Chính vì vậy, tốt hơn hết hàng ngày mỗi khi sử dụng xong, người dùng hãy đợi khoảng 15 - 20 phút cho bếp nguội, rồi dùng khăn vải mềm cùng chất tẩy rửa chuyên dụng để vệ sinh bếp. Việc này vừa giúp bếp được bền hơn, sử dụng tốt hơn và tiết kiệm thời gian, công sức hơn so với những lần tổng vệ sinh cuối tuần.

2. Lựa chọn xoong, nồi phù hợp

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Khác với bếp gas, bếp từ được đánh giá "kén" nồi hơn. Vì vậy người dùng cần trang bị riêng một bộ nồi riêng, phù hợp với bếp, giúp nấu ăn hiệu quả và không gây lãng phí điện năng.

Nồi dùng cho bếp từ nên được làm bằng inox, gang, sắt hoặc thép không gỉ. Những chất liệu này có khả năng nhiễm từ và hấp thụ nhiệt tốt, giúp tiết kiệm năng lượng và đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, ưu tiên lựa chọn các loại có đáy bằng phẳng. Việc đáy nồi không bằng phẳng khi được trang trí trí quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng phần nào tới khả năng hấp thụ và truyền nhiệt từ bếp đến nồi xoong.

Khi chọn mua nồi cho bếp từ, cũng nên cân đối dựa trên kích thước của bếp, không nên mua nồi quá to hay quá nhỏ so với bếp. Người dùng cũng có thể xem dưới đáy nồi, nếu có ký hiệu cuộn dây điện trở từ trường như hình ảnh dưới đây, thì sản phẩm đó phù hợp dùng trên bếp từ.

3. Sử dụng nhiệt độ phù hợp

Khi nấu ăn, dù là với bếp từ hay bất kỳ loại bếp nào khác, nhiều người dùng thường quan niệm rằng cứ bật ở nhiệt độ cao nhất liên tục, thì thức ăn sẽ chín nhanh hơn. Tuy nhiên đây là điều sai lầm.

Theo các chuyên gia, đặc biệt là với bếp từ, việc nấu ở nhiệt độ cao liên tục sẽ làm tăng điện năng tiêu thụ đồng thời ăn mòn bếp nhanh hơn. Người dùng chỉ nên sử dụng nhiệt độ tối đa trong khoảng vài phút của đầu chu trình nấu nướng, sau đó chuyển về chế độ trung bình hoặc thấp.

Tổng hợp