Sau khi Ngân 98 bị bắt, 1 nhân vật khác bị réo tên khắp MXH

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop - để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” như Super Detox X3, X7, X1000.

Ngân 98 và tang vật thu được từ vụ án. Ảnh CA.TPHCM

Lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm”, Ngân cho sản xuất thêm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, dán nhãn thương hiệu trùng với các sản phẩm trên và bán kèm trong “liệu trình giảm cân” từ 4 -15 kg, có giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng. Dù ghi chú “hàng tặng kèm, không bán”, thực tế sản phẩm này được phân phối trọn bộ cho khách hàng nhằm che giấu hành vi kinh doanh hàng giả.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.

Ngay sau khi hàng loạt sản phẩm giảm cân của Ngân 98 bị xác định là hàng giả, người tiêu dùng một lần nữa lại gọi tên sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen và đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm. Bởi trước đó, mạng xã hội từng xôn xao trước vụ việc Ngân Collagen lời qua tiếng lại với DJ Ngân 98.

Trước đó, một sản phẩm của Trần Thị Bích Ngân (tức Ngân Collagen) quảng cáo được chú ý bởi "phiên bản cũ" của sản phẩm này từng bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về hành vi quảng cáo sai sự thật trên một số website.

Cụ thể, tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm đã có cảnh báo thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen trên một số website. Theo cục, nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) sản xuất và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (địa chỉ: 28 đường lô B, Khu TĐC Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. "Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, cục đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên một số website, đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế", Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.

Thời gian sau đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen đã được "nâng cấp" thành thực phẩm bổ sung Detox chanh phiên bản mới. Sản phẩm này được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen (28 đường lô B, TDC Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM).

Trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen đã được "nâng cấp" thành thực phẩm bổ sung Detox chanh

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công ty TNHH BEQUEEN có địa chỉ tại điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Sản xuất tại Công ty TNHH dược phẩm VESCO.

Theo tìm hiểu hiện nay tại các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, tài khoản TikTok Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) thường xuyên đăng tải các video quảng cáo các sản phẩm giảm cân như kẹo táo.

Bên cạnh đó, hiện nay Ngân Collagen còn kinh doanh một số loại kem body "Face nhân sâm" được quảng cáo rầm rộ, có trên thị trường 14 năm, do chính công ty cô sản xuất và được quảng cáo Bộ Y tế cấp phép và kiểm định.