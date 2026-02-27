Sau khi kể chuyện bị đâm trọng thương vì đòi chia tay, đối tượng đánh người yêu tử vong

Ngày 26-2, tin từ VKSND Khu vực 13 - Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Nghị (39 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi đánh người yêu tử vong.

Clip ghi lại cảnh Lê Hữu Nghị đánh người yêu tử vong

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Lê Hữu Nghị thuê nhà trọ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để sống chung với người yêu là chị N.T.N.C. (34 tuổi).

Khuya 21-2, Nghị về nhà trọ và kể lại vụ việc một cô gái sinh sống trên địa bàn xã Hòa Thịnh bị người yêu đâm trọng thương vì đòi chia tay, xảy ra vào sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, sau câu chuyện trên, giữa Nghị và chị C. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, Nghị dùng tay nắm đầu của chị C. đập mạnh xuống nền nhà và đánh mạnh vào vùng mặt, đầu nạn nhân.

Khi thấy chị C. bất tỉnh, Nghị nhờ người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng phụ nữ này được xác định đã tử vong.