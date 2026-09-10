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Sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, 2 mẫu iPhone chính thức bị “khai tử”

Huỳnh Duy
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Cùng với việc iPhone 18 Pro Max ra mắt, 2 mẫu iPhone cũng đã bị "khai tử".

Sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện “Surprise and Shine”, Apple đã chính thức loại bỏ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max khỏi danh mục sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

Động thái này không quá bất ngờ khi Apple thường ngừng bán các mẫu iPhone Pro thế hệ trước ngay sau khi ra mắt dòng máy kế nhiệm. Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max từng được giới thiệu vào tháng 9/2025, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong thiết kế khi Apple chuyển từ khung titan trên iPhone 16 Pro sang thân máy nguyên khối bằng nhôm, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi do hãng thiết kế.

Sau khi iPhone 18 chính thức ra mắt, hai mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã được gỡ khỏi danh mục bán hàng. (Ảnh: Apple)

Bộ đôi này sở hữu màn hình lần lượt 6,3 và 6,9 inch, chip A19 Pro cùng hệ thống ba camera sau 48 MP. Trong đó, camera telephoto 48 MP hỗ trợ zoom quang học 4x và zoom ở chất lượng quang học lên đến 8x. Camera trước Center Stage có độ phân giải 18 MP.

Khi ra mắt tại Mỹ, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD, trong khi iPhone 17 Pro Max bắt đầu từ 1.199 USD. Sau khi hai mẫu máy được khai tử, dòng sản phẩm Pro hiện được thay thế hoàn toàn bởi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Thế hệ mới có giá khởi điểm lần lượt 1.199 USD và 1.299 USD, đều với bộ nhớ trong 256 GB. Đáng chú ý, lần đầu tiên Apple cung cấp tùy chọn bộ nhớ 2 TB cho phiên bản iPhone 18 Pro màn hình nhỏ hơn.

Việc iPhone 17 Pro và 17 Pro Max biến mất cũng khiến danh mục iPhone của Apple thay đổi đáng kể sau sự kiện năm nay. Bên cạnh hai mẫu Pro mới, Apple còn giới thiệu iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, với giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB.

Trong khi đó, Apple vẫn tiếp tục duy trì một số mẫu iPhone thế hệ cũ trong danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, giá của iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17e đều đã được điều chỉnh tăng thêm 100 USD tại thị trường Mỹ sau sự kiện.

Việc "khai tử" iPhone 17 Pro và 17 Pro Max vì vậy không chỉ mở đường cho thế hệ iPhone 18 Pro, mà còn cho thấy Apple đang tái sắp xếp toàn bộ danh mục iPhone sau sự xuất hiện của những sản phẩm mới trong năm nay.

Tags

điện thoại

Apple

khai tử

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