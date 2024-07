1. Đảm bảo thịt tươi sạch trước khi cho vào tủ lạnh

Nhiều loại thịt, thực phẩm tươi sống phải được đậy kín, rửa sạch hoặc đảm bảo sạch sẽ trước khi cho vào tủ lạnh. Nhiều loại thịt tươi có mùi máu hoặc mùi tanh dễ có mùi hôi hoặc vi khuẩn nếu đặt trực tiếp vào tủ lạnh.

Nếu có một số loại thịt không thể rửa sạch, bạn có thể cho vào túi zip hoặc bọc nilon để giữ sạch sẽ, hợp vệ sinh trước khi cho vào tủ lạnh.

2. Đừng để tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ

Tôi khuyên bạn nên để nguyên liệu bảo quản trong tủ lạnh ở mức tối đa là 2/3. Nếu tủ lạnh đầy mỗi lần cất giữ, không những sẽ làm tăng lượng điện năng tiêu thụ của tủ lạnh mà còn ảnh hưởng đến việc bảo quản thực phẩm và gây ra các vấn đề như mùi hôi.

Nói một cách thẳng thắn thì tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp khiến việc lấy nguyên liệu trở nên bất tiện phải không?

3. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Tủ lạnh của tôi thường được chỉnh ở khoảng 4 độ C để làm lạnh và -18 độ C để làm đông. Cá nhân tôi cảm thấy đây là khoảng nhiệt độ rất thích hợp, có thể bảo quản được chất lượng và độ tươi ngon mà không khiến thực phẩm bị hư hỏng do điều chỉnh quá nhiều cao hoặc quá thấp, thêm vào đó sẽ hạn chế lãng phí điện năng.

4. Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên

Ngay cả khi đó là tủ lạnh làm mát bằng không khí, không dễ bị đóng băng, tôi vẫn khuyên bạn nên vệ sinh thường xuyên, lau thành bên trong rồi xịt cồn để khử trùng và làm khô. Bạn có thể luôn có thể đảm bảo được rằng tủ lạnh sẽ sạch sẽ và hợp vệ sinh.

5. Chức năng thần kỳ của việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Trên thực tế, có rất nhiều mẹo để bảo quản một số thực phẩm trong tủ lạnh. Ví dụ, nếu một số bánh quy ẩm được để trong tủ lạnh nửa ngày, chúng có thể trở nên khô và giòn; chẳng hạn như hành tây nên để đông lạnh trong một giờ trước khi thái để không bị chảy nước mắt.

6. Không bảo quản thịt đã rã đông nhiều lần trong tủ lạnh

Không nên cho thịt đã rã đông nhiều lần vào tủ lạnh rồi “đông lạnh” lại nhiều lần. Loại thịt đã rã đông nhiều lần này sẽ sinh ra nhiều vi khuẩn hơn và ít nhất là làm cho chất lượng thịt cũng như mùi vị kém đi.

7. Bảo quản đồ uống trong tủ lạnh

Nếu muốn đồ uống đóng chai nguội nhanh hơn, trước tiên bạn có thể bọc chúng trong khăn giấy ướt, sau đó cho vào tủ lạnh để nguội nhanh hơn; đối với món súp đậu xanh bạn thích uống vào mùa hè, hãy để đông lạnh sau khi nấu và để nguội. Sau đó đun sôi lại bạn sẽ thấy ăn ngon hơn.

8. Để khoảng cách giữa các loại thực phẩm

Tốt nhất nên chừa một khoảng trống giữa các nguyên liệu bảo quản trong tủ lạnh, không nên đặt chúng cạnh nhau. Chúng không chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến bảo quản chéo mà còn đặc biệt dễ bị chuyển hương vị. Đừng để quá nhiều thức ăn thừa, vì điều này cũng sẽ gây ra sự sinh sản của vi khuẩn hoặc mùi hôi.

9. Không chặn các lỗ thoát nhiệt của tủ lạnh

Trừ khi đó là tủ lạnh âm tường, hãy cố gắng đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng, đồng thời chú ý xem nhiệt có bị tản ra hai bên hay lên xuống hay không. Bịt kín các lỗ thoát nhiệt sẽ khiến khả năng tản nhiệt của tủ lạnh kém hơn, ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh và tuổi thọ của tủ.