Sau khi học "trị thủy" từ Trung Quốc, sang Hàn Quốc học dự án sông Hàn, Đèo Cả đề xuất 2 phương án triển khai đại dự án 300.000 tỷ đồng, quyết hiện thực hóa "kỳ tích sông Hồng"

Tập đoàn Đèo Cả đại diện liên danh các nhà đầu tư vừa gửi văn bản tới UBND TP. Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Doanh nghiệp đưa ra hai phương án hướng tuyến, kèm phân tích chi phí, kỹ thuật, tiến độ. Cụ thể:

Phương án 1: Có tổng mức đầu tư khoảng hơn 288.000 tỷ đồng, ưu tiên điều chỉnh hướng tuyến ra ngoài đê nhằm không ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư 2 bờ sông Hồng, giảm thiểu chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) còn khoảng hơn 40.000 tỷ đồng, tương đương 15% tổng mức đầu tư. Đèo Cả khẳng định phương án này có thể bảo đảm hoàn thành dự án vào năm 2030.

Phương án 2: Có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 348.000 tỷ đồng, kết hợp mở rộng đường đê hiện hữu nhưng chi phí GPMB lên tới hơn 139.000 tỷ đồng, chiếm tới 41% tổng mức đầu tư.

Kết quả mô hình tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi cho thấy cả hai phương án nói đều bảo đảm an toàn thoát lũ sông Hồng.

Đèo Cả cho biết hai phương án được xây dựng trên nguyên tắc hạ tầng giao thông đi trước, bảo đảm an toàn đê điều và hạn chế ảnh hưởng đến GPMB. Trên nền tảng này sẽ quy hoạch, tái thiết, mở ra không gian phát triển đô thị theo phương châm "Con đường vàng tạo giá trị vàng".

Những nguyên tắc nêu trên hoàn toàn phù hợp với bài học kinh nghiệm quốc tế mà doanh nghiệp tham khảo, học hỏi từ các đô thị thông minh tại Trùng Khánh (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) đã phải triển khai trong 15 năm: Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông hiện đại là tiền đề để mở ra không gian xây dựng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá.

Hiện nhiều ngân hàng lớn bày tỏ sẵn sàng cấp tín dụng, đánh giá cao tính khả thi của phương án Đèo Cả trình UBND thành phố.

Với mục tiêu hoàn thành tuyến đường trục 2 bên sông của Dự án vào tháng 2/2030 để chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập đoàn Đèo Cả khẳng định mọi phương án đầu tư đều bảo đảm tính khả thi cao nhất, không để phát sinh các "điểm nghẽn" làm chậm trễ tiến độ.

Trên cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp kiến nghị Hà Nội lựa chọn Phương án 1 và chấp thuận cho phép Đèo Cả hình thành liên danh mới gồm Đèo Cả, Geleximco và một số nhà đầu tư có năng lực để triển khai các dự án thành phần phía tả sông Hồng. Nếu thành phố chọn Phương án 2, Đèo Cả cho biết sẽ vẫn thành lập liên danh tương tự để thực hiện các dự án được giao.

Trường hợp Hà Nội giao Đèo Cả triển khai dự án thành phần phía hữu sông Hồng – nơi chi phí GPMB, tái định cư rất lớn, doanh nghiệp đề nghị xem xét cho phép sử dụng quỹ đất đối ứng của hợp đồng BT để vay vốn từ 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, phục vụ công tác GPMB và thi công.

Đồng thời, Đèo Cả đề xuất đấu giá công khai quỹ đất hình thành từ GPMB khu vực ngoài đê, làm nguồn hoàn trả vốn đầu tư, vốn tín dụng và lãi vay, bảo đảm minh bạch.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả trong chuyến công tác tại Trung Quốc. Ảnh: Đèo Cả.

Cùng với quá trình lập báo cáo đầu tư, Đèo Cả liên tục khảo sát và học hỏi mô hình phát triển hạ tầng ven sông ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đầu tháng 10, Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đã làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Trong chuyến thị sát dọc sông Hàn tại Seoul, doanh nghiệp ghi nhận nhiều đoạn cầu cạn có thiết kế hợp lý, trong đó giải pháp hạ thấp cao trình giúp bảo tồn cảnh quan hai bờ và đảm bảo tĩnh không với các cầu hiện hữu. Bên cạnh đó, một số đoạn cầu cạn có mật độ trụ dày, với hơn 30 cầu vượt sông, làm gia tăng khối lượng kết cấu bê tông.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc, dự án đại lộ ven sông Hàn được cải tạo từ năm 2007, khi điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế chưa cho phép áp dụng các công nghệ tiên tiến như đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) để giảm thiểu tác động đến cảnh quan và môi trường. Những kinh nghiệm này được xem là cơ sở tham khảo quan trọng để Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp trong quá trình triển khai dự án sông Hồng.

Các chuyên gia Hàn Quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó lũ lớn với kịch bản lưu lượng nước vượt 3.000 m³/giây. Seoul duy trì chuỗi hồ chứa điều tiết thượng nguồn, nạo vét định kỳ lòng sông, xử lý nước thải trước khi xả ra sông và quản lý thảm thực vật ven bờ để tạo nên không gian du lịch – sinh thái bền vững.

Mô hình phát triển giao thông dọc sông Hàn, gồm mạng lưới xe buýt và nghiên cứu monorail, cũng được đánh giá phù hợp với định hướng Đèo Cả đề xuất cho sông Hồng.

Trước đó, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với POSCO để trao đổi cơ hội hợp tác trong dự án Đại lộ – Cảnh quan sông Hồng và các dự án hạ tầng theo hình thức PPP. POSCO được kỳ vọng hỗ trợ giải pháp thi công thép, công nghệ modular và cung cấp vật liệu cho các dự án đường sắt, cầu, hầm tại Việt Nam. Ngoài ra, Đèo Cả cũng xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc như Yooshin Engineering, Hoban Construction và KIND.

Hồi háng 6/2025, liên danh do Tập đoàn Đèo Cả dẫn đầu đã tiến hành khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tìm hiểu các mô hình phát triển hạ tầng gắn với quy hoạch không gian đô thị, kết nối giao thông và quản lý ven sông. Đặc biệt, đoàn tập trung nghiên cứu giải pháp trị thủy và điều tiết lũ trên các tuyến sông Trường Giang và sông Gia Lăng, nơi được đánh giá cao về việc ứng dụng công nghệ giao thông hiện đại kết hợp hài hòa với cảnh quan tự nhiên.