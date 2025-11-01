Sau khi được yêu cầu chuyển khoản 41K cho shipper, tài khoản của vị khách ở TP.HCM bị trừ 100 triệu đồng: Công ty chuyển phát nhanh lập tức mời lên làm việc

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, vào ngày 27/10 vừa qua, bưu tá Đặng Hữu Trọng, công tác tại Trung tâm Dịch vụ vận hành, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời trả lại tiền cho khách chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, sau khi nhận bưu gửi, khách hàng Hà Tấn Phát (T.HCM) được yêu cầu chuyển khoản tiền cước 41.000 đồng đến tài khoản của bưu tá Trọng. Tuy nhiên, do sơ suất, vị khách này đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng. Ngay khi phát hiện sự việc, bưu tá Đặng Hữu Trọng đã chủ động liên hệ với khách hàng, báo cáo với đơn vị và trực tiếp hoàn trả toàn bộ số tiền tại trụ sở công ty.

Bưu tá Đặng Hữu Trọng là nhân viên gương mẫu, cần mẫn và được nhiều khách hàng, đồng nghiệp quý mến. Ảnh: Vietnampost.

Tại đây, anh Hà Tấn Phát xúc động bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực, tận tâm và thái độ làm việc chuyên nghiệp của bưu tá Trọng. Đồng thời, nam khách hàng gửi lời cảm ơn đến Bưu cục phát Quận 7B, Bưu điện TP.HCM nói riêng cũng như Bưu điện Việt Nam vì đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên tận tụy, đáng tin cậy.

“Thực sự tôi rất bất ngờ và cảm động trước hành động của anh Trọng. Trong xã hội hiện nay, không phải ai cũng có thể giữ được sự trung thực tuyệt đối khi đứng trước số tiền lớn như vậy. Tôi thật sự trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự liêm khiết và tác phong chuyên nghiệp của anh ấy. Qua câu chuyện này, tôi càng thêm tin tưởng và cảm thấy yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Bưu điện Việt Nam”, anh Hà Tấn Phát chia sẻ.

Câu chuyện về bưu tá Đặng Hữu Trọng một lần nữa là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực và đạo đức nghề nghiệp của người bưu điện. Trong mọi hoàn cảnh, mỗi bưu tá đều luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ gìn uy tín, danh dự của ngành và góp phần xây dựng hình ảnh bưu điện Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm, gần gũi với nhân dân.

Hành động của anh Trọng cũng là nguồn cảm hứng để mỗi cán bộ, nhân viên ngành bưu điện tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ, mang những giá trị nhân văn tốt đẹp đến với cộng đồng.

