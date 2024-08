Dù bếp từ ngày càng phổ biến, bếp gas vẫn được nhiều gia đình sử dụng bởi những ưu điểm nổi bật là dễ sử dụng, không kén nồi chảo, có thể nấu nướng ngay cả khi mất điện.

Tuy nhiên, nếu không sử dụng bếp gas cẩn thận, đúng cách, bạn có thể gây tình trạng rò rỉ gas, cháy nổ. Khóa van bình gas khi không sử dụng là một nguyên tắc đảm bảo an toàn mà gia đình nào dùng bếp gas đều phải biết. Tuy nhiên, sau khi dùng bếp gas nên tắt van hay tắt lửa trước là điều nhiều người chưa nắm rõ.

Sau khi sử dụng bếp gas nên tắt van hay tắt lửa trước?

Để bảo đảm sự an toàn cho căn bếp của bạn cũng như những người thân trong gia đình, sau khi sử dụng bếp gas, hãy khoá van bình gas trước rồi mới tắt bếp. Lý do là khi nấu ăn, khí gas sẽ có sự luân chuyển từ bình qua ống, dây dẫn rồi đến bộ phận đốt. Sau khi gas trong bình được khoá chặt, một lượng gas thừa nhất định vẫn sẽ ở lại trong đường ống dẫn. Lượng gas này đã đi ra khỏi bình và nếu không được sử dụng hết thì khi gặp điều kiện thích hợp, nó rất dễ gây cháy nổ.

Do đó, cách tắt bếp gas an toàn là vặn chặt bình gas trước, sau đó đợi đến khi lửa trên bếp gas tắt hẳn thì mới tắt bếp. Áp dụng quy trình này vừa giúp bạn bảo đảm được sự an toàn trong nấu nướng, sử dụng bếp gas lại giúp tiêu thụ hết lượng gas trong đường ống, tránh lãng phí. Đây cũng là cách giảm tình trạng lửa bùng đột ngột khi khởi động bếp gas.

Sau khi sử dụng bếp gas hãy khoá van bình gas trước rồi mới tắt bếp (Ảnh: Istock)

Những lưu ý để sử dụng bếp gas an toàn

Để tối ưu hoá được thời gian nấu nướng và bảo đảm sự an toàn, khi sử dụng bất kỳ loại bếp gas nào, bạn cũng cần lưu ý những điều sau:

- Đặt bình gas ở những thông thoáng: Gas nặng hơn không khí nên khi thoát ra ngoài, khí gas sẽ tràn xuống mặt đất. Do đó bạn hãy đặt bình gas ở những vị trí thông thoáng, cách bếp 1-1,5m, tránh đặt ngay phía dưới bếp gas. Cửa tủ đặt bếp gas luôn phải mở hoặc phải lắp những cánh tủ có khe hở dễ quan sát; tránh tình trạng chuột, gián làm tổ bên trong tủ đựng bình gas, gặm hỏng, đứt ống dẫn gas.

- Phần bệ đặt bếp gas phải làm từ những chất liệu chống cháy; bếp đặt cách tường ít nhất 15cm, cách trần 1-1,5m và cách các thiết bị điện khác 1,5m. Khu vực đặt bếp gas cần thông thoáng, không bày quá nhiều đồ dùng xung quanh, nhất là những đồ bằng nhựa.

- Chọn mua bếp cũng như bình gas từ những địa chỉ uy tín để đảm bảo gas được nạp đúng quy trình vì chất lượng bình gas quyết định độ an toàn khi sử dụng. Khi mua bình gas phải chọn bình còn nguyên vẹn, không bị móp méo, hoen rỉ. Bếp gas phải được chọn mua từ những thương hiệu uy tín và chọn loại bếp phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

- Vệ sinh bếp thường xuyên: Trong quá trình sử dụng, bạn cần vệ sinh bếp gas thường xuyên, kiểm tra định kỳ hàng ngày van gas, ống dẫn gas để luôn đảm bảo sự an toàn, kịp thời phát hiện và xử lý nếu không may van bị hở hay ống bị thủng là rỏ rỉ gas ra ngoài. Nên thay mới ống dẫn gas sau 3-5 năm sử dụng.