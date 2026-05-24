Sau khi đầy tháng, em bé có 3 biểu hiện này thì IQ chắc chắn không thấp, bố mẹ có thể yên tâm!

Mộc Thanh
Vậy đó là những biểu hiện nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Bậc cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên khỏe mạnh, ngoài ra còn hy vọng con học hành giỏi giang, sau này thành công trong sự nghiệp. Vì thế, nhiều phụ huynh dành rất nhiều tâm sức cho con.

Thực tế, ngay trong giai đoạn bé mới đầy tháng, cha mẹ đã có thể quan sát một vài biểu hiện để phần nào nhận biết não bộ của trẻ có đang phát triển bình thường hay không. Vậy đó là những biểu hiện nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Thường xuyên cười với mẹ

Đa số em bé đều rất phụ thuộc vào mẹ, bởi từ khi chào đời, phần lớn thời gian các bé đều ở cạnh mẹ. Vì vậy, nhiều trẻ từ nhỏ đã đặc biệt quấn mẹ hơn người khác.

Nếu mỗi lần nhìn thấy mẹ, bé đều tỏ ra vui vẻ, hay cười, điều đó cho thấy não bộ của bé đang phát triển bình thường, đồng thời bé cũng đã có khả năng biểu đạt cảm xúc của mình. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh.

2. Phản ứng nhanh nhạy

Nhiều em bé mới sinh do cơ thể còn yếu nên chưa thể tự ngồi, thậm chí chưa biết ngẩng hay cúi đầu. Thông thường phải đến khoảng 5–6 tháng tuổi, trẻ mới dần học được những kỹ năng này.

Trong giai đoạn sơ sinh, phần lớn thời gian của bé là ngủ và bú sữa. Nếu em bé chưa đầy tháng nhưng khi bú có thể nhanh chóng tìm được đầu ti, hoặc khi nghe tiếng nói có thể quay đầu tìm hướng phát ra âm thanh, điều đó chứng tỏ cơ thể và các phản xạ của bé đang phát triển khá tốt.

3. Thức dậy nhưng không quấy khóc

Trẻ sơ sinh quấy khóc là điều rất bình thường, đặc biệt với những em bé chưa đầy tháng. Dù đói hay vừa ngủ dậy, nhiều bé sẽ dùng tiếng khóc để thu hút sự chú ý của bố mẹ.

Tuy nhiên, nếu sau khi thức dậy bé không khóc mà thường dùng ánh mắt để quan sát xung quanh, điều đó cho thấy bé cảm thấy an toàn với môi trường hiện tại, đồng thời cũng phần nào phản ánh não bộ của bé đang phát triển bình thường.

Lời kết

Mỗi em bé đều là “báu vật” trong lòng cha mẹ. Ngày nay, số lượng các ông bố bà mẹ trẻ ngày càng nhiều. Dù thời gian đầu chăm con có thể còn bỡ ngỡ, nhưng dần dần ai cũng sẽ quen và thành thạo hơn.

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, điều mà hầu hết phụ huynh quan tâm nhất chính là con có phát triển khỏe mạnh hay không. Nếu bé sở hữu 3 đặc điểm kể trên, điều đó cho thấy trẻ đang phát triển khá tốt và có khả năng lớn lên khỏe mạnh.

Nguồn: Sina

