Sau khi chuyển khoản thành công 3,2 tỷ đồng vào một tài khoản Techcombank, người phụ nữ vội báo công an

Theo Báo Lào Cai, ngày 3/10/2025, Công an xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhận được trình báo của chị C.A.N, trú tại thôn Bắc Hà 3, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về việc trong quá trình thao tác chuyển khoản bằng ứng dụng banking của ngân hàng Techcombank, đã chuyển nhầm số tiền 3,2 tỷ đồng vào một tài khoản khác cũng thuộc ngân hàng này.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Hà nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra về nội dung chuyển khoản, đồng thời xác minh thông tin của chủ tài khoản cũng như mục đích chuyển tiền.

Qua xác minh, chủ tài khoản nhận nhầm là anh N.N.L, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Công an xã Bắc Hà đã chủ động liên hệ với anh L trao đổi, vận động, đồng thời hướng dẫn hai bên thực hiện đúng quy định về hoàn trả tiền chuyển nhầm.

Đến sáng 4/10/2025, anh N.N.L đã chuyển lại toàn bộ số tiền 3,2 tỷ đồng cho chị C.A.N.

Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, an toàn, đúng quy định, không phát sinh khiếu nại hay tranh chấp. Cảm động trước tinh thần vì dân phục vụ, chị C.A.N đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Hà.

Qua vụ việc trên, Công an xã Bắc Hà khuyến nghị người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là các khoản tiền lớn. Khi xảy ra sự cố chuyển nhầm, công dân cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Báo Lào Cai



