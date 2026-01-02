HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sau khi "bắt tay" Vietnam Airlines tổ chức sự kiện hẹn hò, FPT tiếp tục se duyên cho nhân viên Viễn thông FPT và Phần mềm FPT

Lịch Thiệp |

Chương trình được thiết kế dành riêng cho CBNV đang độc thân tại hai đơn vị, trong độ tuổi 24-35.

Ngày 11/1/2026 tại FPT Tower (Hà Nội), Viễn thông FPT và Phần mềm FPT sẽ tổ chức chương trình MAYBE với thông điệp “Bật kết nối - Bắt yêu thương”, tạo không gian kết nối và gia tăng trải nghiệm cho CBNV còn độc thân, mở ra cơ hội để CBNV gặp gỡ, lắng nghe và sớm tìm thấy "nửa kia" của mình.

Chương trình được thiết kế dành riêng cho CBNV đang độc thân tại hai đơn vị, trong độ tuổi 24-35. Riêng với Viễn thông FPT, đối tượng tham gia là CBNV đang làm việc tại Hà Nội, chưa kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam, sinh năm từ 1990 đến 2000.

Không chỉ là buổi gặp gỡ, mà MAYBE hướng tới việc tạo ra một không gian an toàn, tích cực để mỗi nhân viên nhà F có thể mở lòng, lắng nghe, trò chuyện và kết nối một cách tự nhiên nhất.

Trước đó, trong tháng 12/2025, FPT và Vietnam Airlines 'bắt tay' tổ chức sự kiện hẹn hò: Maybe - It's Destiny.

Tại sự kiện, 100 nhân sự của Vietnam Airlines và FPT trong độ tuổi 24-35 tại không gian campus Hola Park, Hòa Lạc đã được tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời, đi qua các trạm tương tác cảm xúc để tìm được "một nửa" phù hợp.﻿

