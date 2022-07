Sau hơn chục năm chờ đợi, quốc gia châu Âu chấp nhận thỏa hiệp để được gia nhập EU

Các nhà lập pháp của Bắc Macedonia đã thông qua một thỏa thuận do Pháp làm trung gian nhằm giải quyết các bất đồng với Bulgaria, nhằm dọn đường cho các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu.

Aljazeera đưa tin, có tổng cộng 68/120 nhà lập pháp của nước này đã bỏ phiếu ủng hộ hôm 16/7.

Thỏa thuận đề xuất rằng, hiến pháp của Bắc Macedonia sẽ sửa đổi để công nhận một số dân tộc thiểu số người Bulgaria, bảo vệ quyền của người thiểu số và cấm các phát ngôn thù ghét chủng tộc.

Đổi lại, Bulgaria sẽ cho phép nước láng giềng Tây Balkan bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Liên minh châu Âu (EU). Sau khi thỏa thuận được thông qua, các đại biểu của đảng cầm quyền đã treo cờ của EU và Bắc Macedonian.

Vào hôm 17/7, sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Bắc Macedonia Dimitar Kovachevski thông báo rằng Bắc Macedonia sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với EU vào ngày 19/7.

"Sau 17 năm, cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt đầu quá trình đàm phán để gia nhập Liên minh châu Âu (EU)", Thủ tướng Dimitar Kovacevski ngày 16/7 nói sau một cuộc bỏ phiếu của quốc hội.



"Với sự kiện này, chúng ta đã tạo nên một trang lịch sử mới. Chúng ta vẫn có một khuôn khổ đàm phán về ngôn ngữ và bản sắc Macedonian được bảo vệ,” thủ tướng nói.

???? Congratulations to North Macedonia on the vote that now paves the way for opening the accession negotiations rapidly.



It was a historic opportunity.



And you seized it.



A big step on your path towards a European future. Your future.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2022 ">