Theo Tân Hoa xã, loài vật được nhắc tới là New Zealand storm petrel vốn là một loài chim biển cỡ nhỏ, có kích thước tương đương chim sẻ. Trước khi được ghi nhận trở lại vào năm 2003, loài này đã nằm trong danh sách tuyệt chủng hơn 100 năm. Trong suốt thời gian dài đó, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chúng còn tồn tại ngoài tự nhiên.

Sau hơn 100 năm bị coi là tuyệt chủng, loài vật này bất ngờ lộ diện qua một quả trứng nhỏ. (Ảnh: iNaturalist)

Phát hiện mới nhất diễn ra trên đảo Little Barrier Island, ngoài khơi Đảo Bắc của New Zealand – khu vực vốn nổi tiếng là nơi trú ngụ của nhiều loài chim biển quý hiếm. Theo Bộ Bảo tồn New Zealand, nhóm chuyên gia đã tranh thủ thời điểm chim mẹ rời tổ để kiểm tra và xác định quả trứng vẫn còn nguyên vẹn, có phôi và dự kiến nở vào tháng 4.

"Thật là kỳ diệu khi thấy một quả trứng của loài tưởng chừng như tuyệt chủng", ông Graeme Taylor, cố vấn khoa học của bộ này, chia sẻ.

Loài vật biến mất hơn một thế kỷ

Chim báo bão New Zealand thuộc nhóm chim sống chủ yếu trên đại dương, chỉ trở về đất liền để sinh sản. Chúng bay sát mặt biển, kiếm ăn vào ban đêm và làm tổ trong các hốc đất hoặc khe đá trên đảo. Mỗi mùa sinh sản, chim mái thường chỉ đẻ duy nhất một trứng.

Chim báo bão New Zealand thuộc nhóm chim sống chủ yếu trên đại dương, chỉ trở về đất liền để sinh sản. (Ảnh: ebird)

Lần ghi nhận chính thức cuối cùng về loài này diễn ra vào thế kỷ 19. Sau đó, sự xâm nhập của các loài động vật như chuột và mèo vốn không phải sinh vật bản địa đã tàn phá nghiêm trọng môi trường sinh sản của nhiều loài chim biển tại New Zealand. Trứng và chim non trở thành mục tiêu dễ dàng, khiến quần thể suy giảm nhanh chóng.

Phải đến năm 2003, các nhà khoa học mới bất ngờ ghi nhận hình ảnh cá thể chim báo bão ngoài khơi. Tuy nhiên, phải mất thêm nhiều năm khảo sát, họ mới xác định được địa điểm sinh sản thực sự của loài trên đảo Little Barrier.

Một quả trứng mang tới nhiều hy vọng

Hiện nay, số lượng cá thể trưởng thành của loài này được ước tính chỉ còn vài trăm con. Trong bối cảnh đó, việc phát hiện một quả trứng có phôi khỏe mạnh được xem là tín hiệu tích cực. Điều này không chỉ chứng minh loài vẫn tiếp tục sinh sản tự nhiên, mà còn cho thấy môi trường sống đang dần được cải thiện.

New Zealand là quốc gia có chính sách bảo tồn nghiêm ngặt, đặc biệt với các loài chim đặc hữu. Nhiều chương trình loại bỏ loài xâm lấn khỏi các đảo đã được triển khai trong nhiều năm qua. Các chuyên gia cho rằng chính những nỗ lực bền bỉ này đã góp phần tạo điều kiện để loài chim nhỏ bé quay trở lại.

Hiện nay, số lượng cá thể trưởng thành của loài này được ước tính chỉ còn vài trăm con. (Ảnh: ebird)

Trong giới khoa học, những trường hợp như vậy được gọi là Lazarus species nghĩa là các loài từng bị tin đã tuyệt chủng nhưng bất ngờ được tái phát hiện. Tuy nhiên, khác với việc chỉ tìm thấy một cá thể đơn lẻ, sự xuất hiện của trứng và tổ sinh sản cho thấy dấu hiệu phục hồi thực sự.

Giữa bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu, câu chuyện về loài vật bé nhỏ này là lời nhắc rằng thiên nhiên vẫn có khả năng hồi sinh nếu được bảo vệ đúng cách. Và đôi khi, hy vọng của cả một loài lại bắt đầu từ một quả trứng nhỏ chỉ dài vỏn vẹn vài centimet.

Theo iNaturalist, eBird, nzbirdsonline