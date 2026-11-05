Một cuộc tấn công mạng đã cố gắng phá hủy huyết tương bằng cách nâng nhiệt độ tại các cơ sở lưu trữ lạnh vượt quá điểm sôi.

Các ngân hàng máu ở Pháp nằm trong số những mục tiêu bị tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh tại nhiều quốc gia Châu Âu vào Chủ Nhật và Thứ Hai vừa qua, chính quyền Pháp cho biết vào hôm Thứ Tư (4/11).

Cơ quan Máu Pháp (EFS) cho biết một "sự cố an ninh mạng" đã nhắm vào một nhà cung cấp dịch vụ làm lạnh, ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển tại ba cơ sở lưu trữ lạnh dành cho huyết tương và mẫu máu.

Cuộc tấn công mạng đã cố gắng nâng nhiệt độ lên mức cực kỳ cao nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời trước khi gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Toàn bộ huyết tương trong các tủ lạnh bị ảnh hưởng đã được di chuyển hoặc bảo đảm an toàn, EFS cho biết.

"Không có hậu quả nào đối với sức khỏe được ghi nhận và không có sản phẩm máu nào bị tổn thất," EFS phát biểu trong một tuyên bố, đồng thời khẳng định thêm rằng các hoạt động phân phối máu không bị gián đoạn.

Ảnh minh họa AI (Nguồn: TOI)

Tin tặc tìm cách đẩy nhiệt độ bảo quản máu lên 110 độ C

Cuộc tấn công mạng lần đầu tiên được đưa tin vào Thứ Tư bởi tuần báo Pháp Le Canard Enchaîné. Tờ báo cho biết nhiệt độ đã bị lập trình để tăng lên mức sôi là 110 °C (230 °F), thay vì mức bình thường là -30 °C (âm 22 °F).

"Hệ thống giám sát và báo động đã nhanh chóng phát hiện các bất thường, cho phép nhân viên kịp thời can thiệp để đảm bảo không có sản phẩm máu hoặc mẫu thử nào bị ảnh hưởng," EFS thông tin.

Cơ quan an ninh mạng và Bộ Y tế Pháp cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng chưa đưa ra chỉ dấu về thủ phạm có thể đứng sau vụ việc.

Bộ Y tế Pháp hôm Thứ Tư cho biết quyền truy cập từ xa vào các tủ lạnh bị ảnh hưởng đã bị vô hiệu hóa, đồng thời ghi nhận các hệ thống giám sát và cảnh báo đã góp phần đảm bảo an toàn cho nguồn cung cấp máu.

Coolworld, công ty cung cấp thiết bị làm lạnh, cho biết lỗ hổng an ninh liên quan đến một thành phần từ "nhà cung cấp bên thứ ba và nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Coolworld."

Các siêu thị Châu Âu thành mục tiêu tấn công mạng

Trước đó, một cuộc tấn công mạng đã nhắm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở một số quốc gia Châu Âu, bao gồm Pháp và Đức, làm hư hỏng lượng lớn thực phẩm đông lạnh.

Vụ việc này gợi nhớ đến một cuộc tấn công tương tự xảy ra ba tuần trước nhắm vào hệ thống làm lạnh tại hàng chục siêu thị ở Pháp.

Các cuộc tấn công đã khiến nhiều siêu thị thiệt hại hàng triệu euro do thực phẩm bị hư hỏng.

Ngân hàng máu bị nhắm mục tiêu cùng thời điểm với các hệ thống làm lạnh tại hàng chục cửa hàng tạp hóa ở Pháp và các nơi khác. Nguồn: AFP

Vào hôm Thứ Tư, chuỗi siêu thị Hà Lan Ahold Delhaize cho biết họ dự kiến cuộc tấn công mạng hồi tháng 10 sẽ làm giảm doanh thu quý tới 250 triệu euro (281 triệu USD).

"Mặc dù phần lớn sự gián đoạn đã được khống chế trong vòng hai tuần, chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc để khôi phục hoàn toàn các hoạt động bình thường," Giám đốc điều hành Franz Muller phát biểu.