Sau hành trình Từ Độc Lập tới Thống Nhất, đây là kinh nghiệm xuyên Việt ai cũng cần biết

Sau 8 ngày với hơn 2.500 km, hành trình Từ Độc Lập tới Thống Nhất khởi hành từ Dinh Độc Lập (TP.HCM) đã cán đích tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) chiều 26/8. Hành trình được thiết kế từ miền Nam trù phú qua trung du đầy bản sắc, đến miền Bắc hào hùng. Mỗi địa danh đoàn xe đi qua không chỉ là một địa điểm du lịch, mà còn là những chương sử sống - nơi từng diễn ra những sự kiện trọng đại làm nên bản sắc và khí chất người Việt.

Hành trình xuyên Việt đủ sức thử thách “sức bền” của bất cứ chiếc xe nào, do đó khâu chuẩn bị chắc chắn không thể thiếu. Trước khi khởi hành, đội ngũ kỹ thuật viên của Skoda đã kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ xe tham gia hành trình, bao gồm các hạng mục: kiểm tra dầu nhớt, kiểm tra nước làm mát, nước rửa kính, kiểm tra lốp, phanh, ắc-quy, hệ thống đèn...

Đây là điều cần thiết để chiếc xe vận hành trơn tru hàng trăm km mỗi ngày dưới thời tiết nắng nóng và những cơn mưa lớn, bất chợt do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 (Kajiki).

Vì di chuyển đoàn hơn 15 xe, hành trình còn có sự đồng hành của 2-3 kỹ thuật viên Skoda và 1 xe dịch vụ lưu động, mang theo nhiều thiết bị cứu hộ, như kích nâng, bơm điện, kích điện... Với những chuyến xuyên Việt thông thường, bạn hoàn toàn có thể tự mang theo những thiết bị kể trên, bởi chúng không chiếm nhiều không gian, chi phí thấp, nhưng vô cùng cần thiết vào những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là khi đoàn gặp sự cố ở những nơi hẻo lánh, không có dịch vụ sửa chữa.

Đi xuyên Việt cũng đồng nghĩa rằng, bạn sẽ trải nghiệm ẩm thực và thời tiết đa dạng dọc theo chiều dài đất nước. Và không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với những thay đổi như vậy, do đó việc mang theo các loại thuốc cảm cúm và tiêu hóa trở nên rất cần thiết. Bạn cũng nên chuẩn bị thêm dụng cụ sơ cứu y tế, hoặc nếu có thể, hãy đưa theo 1 bác sĩ có chuyên môn sơ cứu để sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp.

Và một thứ không thể thiếu với dân lái xe đường dài, đó chính là bộ đàm để duy trì liên lạc giữa các thành viên. Mỗi người cũng nên chuẩn bị thêm khăn lạnh, nước uống và đồ ăn nhẹ để duy trì sự tỉnh táo trên đường dài.

Nếu chọn xuyên Việt qua những tuyến quốc lộ, cao tốc, bất cứ chiếc ô tô nào cũng có thể thực hiện. Nhưng nếu muốn một chuyến xuyên Việt để đời, chứng kiến vẻ đẹp của đất nước, bạn cần một chiếc xe đủ vững chắc để vượt đèo dốc, lao vào những cánh rừng sâu, hay băng qua những cung đường đầy bùn đất.

Qua chuyến hành trình Từ Độc Lập tới Thống Nhất, cả đoàn đã hiểu chiếc xe đồng hành quan trọng thế nào. Ở chặng TP.HCM - Buôn Ma Thuột, cả đoàn đã không do dự lao vào Vườn quốc gia Bù Gia Mập nhờ bộ ba SUV: Kushaq, Karoq và Kodiaq. Những khúc cua tay áo, ổ gà bất ngờ không làm khó các mẫu SUV đến từ Cộng hòa Séc, vốn được thiết kế với tiêu chuẩn châu Âu khắt khe. Nhiều thành viên trong đoàn nhận định đây chính là đoạn đường giúp họ cảm nhận rõ nhất “chất Skoda”: chắc chắn, thực dụng và bền bỉ.

Dù thuộc ba phân khúc khác nhau, nhưng Kushaq, Karoq và Kodiaq có điểm chung về nền tảng khung gầm nền tảng MQB danh tiếng của tập đoàn Volkswagen. Tại các vị trí trọng yếu trên thân xe và sàn xe, Skoda sử dụng các loại thép siêu cường lực (ultra high strength steel) để tăng cường khả năng bảo vệ người lái và người ngồi trong khoang hành khách.

Hành trình cũng là dịp để một mẫu xe vốn dành cho đô thị như Kushaq hay Slavia chứng minh khả năng vận hành vượt trội. Dù mang động cơ 1.0L tăng áp, nhưng 2 mẫu xe này vẫn dễ dàng “bám đoàn” cùng những Karoq và Kodiaq.

Các mẫu xe Skoda còn có điểm cộng lớn về công nghệ an toàn. Mẫu xe “em út” Kushaq vẫn đầy đủ 6 túi khí, cùng các tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phòng tránh va chạm thứ cấp... Hai mẫu xe Karoq và Kodiaq cao cấp hơn với 7 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động ADAS.

Bên cạnh đó, thiết kế khoang xe rộng rãi giúp thành viên trong đoàn mang theo nhiều hành lý mà không lo chật chội, giữ tinh thần thoải mái suốt nhiều ngày.

Đi xuyên Việt bằng ô tô đúng là thử thách, nhưng cũng là trải nghiệm không thể nào quên nếu khâu chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng và đồng hành cũng những mẫu xe tốt. Trên hành trình dài hàng nghìn cây số, bạn không chỉ cần một chiếc xe để di chuyển, mà cần một người bạn đồng hành đủ mạnh mẽ, an toàn và thoải mái. Đó chính là chìa khóa biến chuyến đi thành kỷ niệm đáng nhớ, thay vì nỗi lo lắng mỗi khi bắt đầu hành trình.