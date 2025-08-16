Sau gần 30 năm tôi mới nhận ra đây là người có EQ cao nhất Hoàn Châu Cách Cách: Là nhân vật ít ai nghĩ tới, không phải Hạ Tử Vy hay Lệnh Phi

Trong “Hoàn Châu Cách Cách”, nhiều khán giả vẫn nghĩ Hạ Tử Vy hoặc Lệnh Phi mới là người có EQ cao nhất hậu cung. Hạ Tử Vy dịu dàng, nho nhã, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, luôn biết lấy sự hiền thục và lễ nghĩa để chiếm được thiện cảm của mọi người. Lệnh Phi thì nổi tiếng khéo léo, giỏi cân bằng quan hệ trong cung, vừa giữ được lòng Hoàng thượng, vừa không làm phật ý Hoàng hậu, tạo cảm giác ôn hòa, khôn khéo trong ứng xử.

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ những tình huống then chốt, người thực sự “cao tay” trong giao tiếp lại chính là Tình Nhi cách cách, cô gái tưởng như chỉ đứng bên lề câu chuyện. Khác với sự nổi bật của 2 nhân vật trên, Tình Nhi chọn cách nói năng thông minh, đánh trúng tâm lý Thái hậu, khéo léo chuyển nguy thành an. Chính cô mới là “nữ hoàng ứng xử” thầm lặng, nhiều lần hóa giải mâu thuẫn lớn trong cung bằng vài câu nói nhẹ nhàng.

Dù chỉ là một nhân vật phụ, Tình Nhi cách cách được nhiều người yêu quý nhờ tính cách dịu dàng và EQ cao của mình

Khéo léo hóa giải hiểu lầm cho các nhân vật khác

Từ khi mới vào cung, Hàm Hương đã nhanh chóng thân thiết với Tiểu Yến Tử và Tử Vy, hai nàng cách cách xuất thân từ dân gian và có tính cách phóng khoáng. Cả 3 đều trẻ trung, không thích gò bó, khiến Thái hậu càng thêm khó chịu vì bà vốn rất trọng lễ nghi. Đặc biệt, việc Hàm Hương mặc trang phục người Hồi, không hành lễ theo nghi thức triều Thanh, lại được Hoàng thượng sủng ái cũng là một trong những lý do khiến Thái hậu không vừa lòng.

Khi Hoàng hậu bị Hoàng thượng trách mắng sẽ đến than phiền với Thái hậu và Dung Ma Ma đổ thêm dầu vào lửa: “Ba cô gái này khiến Hoàng thượng mê mẩn, Hương Phi còn nhảy từ lầu cao xuống mà không hề hấn gì, e rằng biết phép thuật gì đó!”

Vốn đã có phần mê tín, Thái hậu bắt đầu nghi ngờ. Nhưng khi bà hỏi ý kiến Tình Nhi, cô chỉ nhẹ nhàng đáp: “Họ cùng là những người bên ngoài gặp nhau ở chốn hậu cung, dễ dàng trở nên thân thiết”. Rồi mỉm cười giải thích: “Người ở dân gian không giống người trong cung, Hương Phi từ xa đế cũng vậy. Người thấy họ không biết lễ nghi, nhưng thực ra đó chính là điều khiến Hoàng thượng yêu thích họ.”

Chỉ qua vài câu nói, Tình Nhi đã biến những điều bị cho là “có tội” trong cung thành “cá tính đặc biệt, nhanh chóng giải vây cho những người kia.

Cách nói chuyện EQ cao, nắm bắt được tâm lý người khác

Từ nhỏ đến lớn sống bên cạnh Thái hậu, Tình Nhi hiểu rất rõ tính tình bà. Khi Hàm Hương không chịu thay trang phục nhà Thanh, Thái hậu nổi giận định phạt, Tình Nhi liền thủ thỉ: “Người xem, cô ấy khoác bộ xiêm áo này dạo bước trong vườn đẹp như một bức tranh. Hơn nữa, đây là chuyện mà Hoàng thượng đích thân cho phép. Nếu ép buộc quá, lỡ khiến tình mẫu tử sứt mẻ thì thật chẳng đáng.”

Chỉ một câu nói, vừa khéo tôn nét đẹp riêng của Hàm Hương, vừa tinh tế nhắc đến ý của Hoàng thượng, khiến Thái hậu dù còn vướng bận trong lòng cũng phải nguôi giận.

Tương tự, khi Tiểu Yến Tử mới vào cung, tính khí bướng bỉnh khiến Thái hậu tức giận đến mức Hoàng thượng ra mặt nói đỡ cũng không được, nhưng Tình Nhi lại nhẹ nhàng thuyết phục: “Thái hậu vừa trở về cung đã vội trừng phạt, e rằng thiên hạ sẽ bàn tán rằng người thiếu từ bi. Huống chi, những trò nghịch ngợm của Tiểu Yến Tử thực ra cũng mang lại niềm vui cho mọi người”.

Lời khuyên này của Tình Nhi đã chạm đúng vào niềm tự hào với hình ảnh “từ bi” mà Thái hậu luôn giữ gìn, hóa tan sự căng thẳng và cơn giận của Thái hậu. Sau đó, Thái hậu không những bỏ qua việc xử phạt Tiểu Yến Từ mà còn mỉm cười khen Tình Nhi là người “biết điều”.

Khéo léo trong ứng xử

Ai cũng biết Hạ Tử Vy tài sắc vẹn toàn, nhưng Tình Nhi lại vượt trội hơn ở khả năng thấu hiểu lòng người. Tình Nhi thích Nhĩ Khang và biết rõ Nhĩ Khang đem lòng yêu Tử Vy, nhưng cô chưa từng ghen ghét hay đố kỵ, trái lại nhiều lần còn đứng ra bênh vực Tử Vy trước mặt Thái hậu. Có lần, khi Thái hậu định phạt Tử Vy, Tình Nhi khéo léo nói: “Tử Vy tuy xuất thân ở dân gian nhưng tài năng hiếm thấy, lại được Hoàng thượng trân trọng vì tính cách chân thật của mình.” Những lời này vừa khen ngợi Tử Vy, vừa làm vui lòng Hoàng thượng, khiến Thái hậu không thể gây khó dễ thêm.

Đỉnh cao ứng xử của Tình Nhi là khi Dung Ma Ma vu khống Hàm Hương, Tiểu Yến Tử và Tử Vy “là yêu quái mê hoặc vua”. Cô phản bác kịch liệt để khiến người khác mất lòng mà chỉ giải thích nhẹ nhàng: “Các cô ấy đúng làv chưa quen lễ nghi, nhưng đó lại là nét mộc mạc đáng quý. Hoàng thượng ngày ngày tiếp xúc với người khuôn phép, thỉnh thoảng gặp được những cá tính mới lạ, chẳng phải sẽ thấy vui lòng hơn sao?” Câu nói ấy vừa khéo xoay chuyển suy nghĩ của Thái hậu, vừa tinh tế nhắc rằng sự yêu thích của Hoàng thượng mới là điều cần lưu tâm.

Bí quyết sinh tồn chốn thâm cung

Thành công của Tình Nhi không chỉ nhờ được Thái hậu yêu quý. Nhân vật này hiểu rõ Thái hậu coi trọng hai điều là sự vững vàng của quyền lực hoàng gia và hình ảnh mẫu nghi thiên hạ. Vì thế, mỗi lần thuyết phục, nàng đều xoay quanh hai điểm này. Khi nói về Hàm Hương, Tình Nhi thường nhấn mạnh: “Đừng để Hoàng thượng buồn.” Khi bênh vực Tiểu Yến Tử, nàng khơi gợi “tấm lòng từ bi” mà Thái hậu luôn muốn giữ gìn.

Điều đáng nói là Tình Nhi chưa bao giờ thẳng thừng phản bác Thái hậu rằng “người đã sai rồi”, mà luôn lựa lời nói thành: “Làm vậy sẽ tốt hơn cho Thái hậu”. Khi khen ngợi ai, cô cũng khép léo liên kết ưu điểm ấy với lợi ích hoặc hình ảnh của Thái hậu, khiến lời khen vừa tự nhiên vừa có sức nặng.

Trong hậu cung, Tình Nhi không cần dùng mưu hiểm hay tranh đấu, chỉ dựa vào trí tuệ và tài ăn nói với EQ cao mà hóa giải được hiểm nguy. So với tài hoa của Tử Vy hay sự thẳng thắn của Tiểu Yến Tử, “nghệ thuật nói lời vừa ý” của Tình Nhi mới là thứ vũ khí sinh tồn sắc bén nhất, minh chứng cho sự tỉnh táo và tinh tế bậc nhất chốn cung đình.