Sau gần 1 tháng, người trúng độc đắc Mega Millions 1,28 tỉ USD chưa nhận giải

Đài CBS News ngày 26-8 cho biết một người không rõ danh tính đã mua vé trúng giải độc đắc kể trên tại một trạm xăng Speedway ở Des Plaines, bang Illinois. Đây là người trúng giải đơn lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Mỹ và là giải Mega Millions lớn thứ hai từ trước đến nay. Tuy nhiên, các quan chức xổ số nói rằng họ vẫn đang chờ tin từ người thắng cuộc.



Theo quy định, người trúng xổ số Mega Millions có thời hạn 1 năm kể từ ngày quay số để nhận giải, đồng thời có 60 ngày để lựa chọn nhận thưởng đầy đủ 1,28 tỉ USD trong suốt 29 năm hoặc nhận tiền một lần là 747,2 triệu USD (trước thuế), tương đương 457,5 triệu USD sau thuế.

Nếu người thắng cuộc không nhận giải thưởng, mỗi bang tham gia xổ số Mega Millions sẽ được trả lại phần tiền của họ. Mega Millions được chơi tại 44 bang, thủ đô Washington D.C. và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Một vé Mega Millions. Ảnh: CBS News

Các quan chức xổ số cho biết vẫn chưa rõ lý do tại sao người thắng cuộc chưa nhận giải thưởng. Một quan chức bình luận: "Đối với một giải thưởng lớn như thế này, không có gì lạ khi người thắng cuộc phải mất một thời gian mới có thể nhận được. Tôi chắc rằng họ đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc".

Các nhà bán lẻ ở bang Illinois đã nhận được 3,75 triệu USD tiền hoa hồng và tiền thưởng từ việc bán vé. Riêng trạm xăng Speedway bán vé độc đắc nhận được khoản tiền thưởng 500.000 USD, tờ The New York Post đưa tin.

Trước đó, nhiều hãng tin và tờ báo Mỹ ngày 30-7 đăng tải thông tin đã có một người mua được vé trúng giải độc đắc nói trên. Vé được bán ra ở bang Illinois.

Dãy số độc đắc trong lần quay số ngày 29-7 là 67, 45, 57, 36, 13 và số Mega Ball là 14.

Một người khác mua vé Mega Millions tại cửa hàng New Way Deli & Lottery Corp., đường Đông Kingsbridge, quận Bronx, New York cũng ẵm giải thưởng 1 triệu USD.

Giải độc đắc lớn nhất của Mega Millions được ghi nhận năm 2018, trị giá 1,537 tỉ USD. Vé giành chiến thắng được bán ở bang Nam Carolina. Giải độc đắc Mega Millions lớn thứ ba tính đến nay là 1,05 tỉ USD, vào năm 2021. Một vé giành chiến thắng được bán ở bang Michigan.

Tỉ lệ chiến thắng giải độc đắc là 1/303.000.000, trong khi tỉ lệ giành được bất kỳ giải thưởng nào là 1/24, theo Mega Millions.